Créditos de nómina, un préstamo con ventajas

A-AA+

En la actualidad en el mercado existen diversos productos financieros los cuales se pueden emplear para adquirir una casa o auto. O bien puede usarse para compras, salir de vacaciones o bien consolidar todas tus deudas de tarjetas de crédito.

Dentro del universo de productos financieros, existe uno en particular de interés para las personas que reciben un pago regular por sus servicios. Se trata del crédito de nómina.

De acuerdo con el blog de educación financiera de BBVA, los créditos de nómina son préstamos financieros que se otorgan, "con base en el sueldo a empleados que reciben su salario mediante una cuenta de banco".

Dependiendo de cuánto ganas, la oferta que te hará el banco puede resultar más atractiva que incluso el financiamiento que te da una tarjeta de crédito.

"Los pagos del financiamiento se hacen con una transferencia automática de la cantidad y con la periodicidad pactada con el trabajador, es decir, se resta de manera mensual o quincenal", asegura BBVA.

La institución precisa que "este esquema de financiamiento, además de ser muy cómodo y fácil de obtener, es muy útil para salir de un apuro económico".

De acuerdo con Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de CitiBanamex, por lo regular los créditos de nómina tienen una tasa fija de entre 16% y 43%, y significa que tus intereses siempre serán los mismos.

"Además, dependiendo de tu banco y, obvio, de tu sueldo, te pueden autorizar un monto de crédito de hasta 500 mil pesos", explica el directivo bancario.

Algunas de las ventajas

De acuerdo con el blog de finanzas personales de BBVA, el crédito de nómina es uno de los productos que mejor adaptado está a las necesidades de los trabajadores en general.

"Una de las principales ventajas financieras es que, debido a la naturaleza y circunstancias en las que se ofrecen este tipo de préstamos, se puede acceder a una tasa de interés fija, lo que facilita diseñar un esquema de pagos que incluya cuotas fijas", advierte la institución financiera.

El banco menciona además que el trabajador puede pagar el crédito de nómina en "un tiempo establecido sin la necesidad de preocuparse por pagos fuera del plazo o cambios inesperados".

Ten en cuenta además que:

La institución financiera no pide ningún tipo de garantía o avales, pues el pago lo respalda el salario del trabajador.

Los montos del préstamo van en función de la antigüedad del empleado en el trabajo y el sueldo que perciba.

Los plazos fijos pueden variar de entre 6 y hasta 72 meses.

Los descuentos en la nómina del empleado generalmente son quincenales y en muchos casos, el solicitante está preautorizado pues el banco cuenta con la información de su nómina.

Asimismo, si eres un joven empleado que no ha iniciado un historial crediticio, este tipo de préstamos son una buena opción para generarlo.

Una de las recomendaciones que hace BBVA es que "una vez que ya se ha salido del apuro, el mejor consejo es liquidarlo de inmediato. Hacerlo antes del fin del plazo es mucho mejor".

En opinión de Juan Luis Ordaz, "el crédito de nómina te permite darle el uso que quieras,

pero si buscas opciones más específicas, hay alternativas con distintas tasas de interés".

"Por ejemplo, si quieres comprar un auto te conviene checar un crédito automotriz. Porque sí, podrías cubrir el enganche con uno de nómina, pero quizá te conviene más financiar todo tu auto nuevo con un financiamiento específico a este propósito", detalla sobre el tema el funcionario de CitiBanamex.