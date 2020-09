Crisis económica y de violencia, lo malo y lo feo de la 4T: Carlos Salazar

La administración actual tiene como su principal logro la lucha contra la corrupción, pero en la evaluación de los primeros dos años de gobierno se puede decir que lo malo es la crisis por la pandemia y su impacto sobre la economía, mientras que lo feo está en que sigue la crisis de violencia del país, con indicadores muy altos por actos violentos, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar.

Explicó que rumbo a la reactivación económica el sector privado preparó un plan que contiene diversos proyectos de infraestructura para presentarlos al gobierno federal a fin de que otorgue los permisos para que se puedan concretar las obras, así que se pedirá una cita con el presidente para presentarle el proyecto.

"Hay que esperar a platicar con el presidente y que él dé las indicaciones y qué reglas está tratando de promover para el futuro", dijo en videoconferencia al término del Segundo Informe de gobierno.

Afirmó que otra de las situaciones que aún no se resuelve es el tema de la incertidumbre para las inversiones, un problema que debe resolverse porque éstas generan empleos e impulsan la economía.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su discurso con motivo del Segundo Informe de gobierno, dijo que van a la baja los indicadores de violencia y que ya pasó lo peor de la crisis económica, Salazar Lomelín expuso que "todo indica que llegaremos a cifras superiores a los años anteriores, esto es lo feo del panorama de lo sucedido en el año".

Dijo que las remesas no son un logro del gobierno, sino que reflejan cómo los mexicanos tuvieron que salir del país porque no había trabajo en México, además de reflejar los apoyos que si se dan en Estados Unidos al empleo y a las empresas.

Expuso que en materia económica las cifras son verdaderamente impactantes, la caída con respecto al año anterior es muy alta y hay que hacer un gran esfuerzo para tratar de que el impacto completo del año no alcance la caída que se pronostica de dos dígitos para el 2020.

Con respecto al paquete presupuestal del 2021 dijo que si se considera un aumento de impuestos provocará un efecto recesivo, y lo que se requieren son incentivos para que crezca la economía.