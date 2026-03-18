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Crudo europeo llega a los 103.42 dólares por barril

Equivale a un alza de 70% en lo que va de 2026, de acuerdo con Bloomberg

Por El Universal

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Crudo europeo llega a los 103.42 dólares por barril

CIUDAD DE MÉXICO.- El petróleo que se extrae del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, terminó el martes sobre 103.42 dólares por barril y fue su mayor precio en casi cuatro años, desde agosto de 2022.

La cotización superó los 100 dólares por cuarta jornada consecutiva, lo que equivale a un alza de 70% en lo que va de 2026, de acuerdo con Bloomberg.

Pemex dio a conocer que vendió ayer el barril de crudo en 92.63 dólares y fue un incremento de 3.6% contra el lunes, aunque se mantuvo por debajo de los 93.04 alcanzados el viernes pasado.

Los registros que lleva el Banco de México muestran que el crudo acumula un repunte de 72.8% o 39 dólares en 2026.

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La cotización promedio yace en 64.40 en lo que va del año, 9.50 por arriba de los 54.90 que el gobierno utilizó como parámetro en la formulación de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, lo que implica mayores recursos presupuestarios de lo previsto.

Los inversionistas evalúan el potencial impacto de los altos costos energéticos en la inflación y la economía, mientras la guerra en Medio Oriente no brinda señales de un acuerdo en el corto plazo, destacaron en Banorte.

El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, afirmó haber destruido la capacidad militar iraní, aunque criticó la falta de apoyo internacional ante el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Bloomberg reportó que el dólar se debilitó contra casi todas las divisas y el peso acabó en 17.66 al mayoreo.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 18.14, una baja de 24 centavos en ventanillas de Banamex.

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