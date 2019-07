Decepciona plan de Pemex a Citi Research

CIUDAD DE MÉXICO.- El plan de negocios para Petróleos Mexicanos presentado por el gobierno federal no se tradujo en nuevas ideas y tiene montos decepcionantes, dijo Citi Research.

En el texto "Plan de negocios de Pemex ¿Eso es todo lo que tienes?", Citi comentó que la estrategia no resuelve los principales problemas estructurales de la empresa y el gobierno confirma que no entendió la naturaleza ni la importancia de la fragilidad de Pemex. "En nuestra opinión, la probabilidad de una baja de calificación a bonos basura por parte de Moody´s ha aumentado", dijo la firma. Citi consideró que el plan de negocios de la petrolera no trae nada nuevo, al presentar una reducción en su carga impositiva la firma financiera dijo que dicho cambio ya fue presentado el pasado 6 de junio.

Los planes sobre Pemex han decepcionado por tercera vez a Citi, quien ha criticado que el gobierno no ha entendido la problemática de la situación financiera de la petrolera.

Citi resaltó que las inyecciones de capital que pretende dar el gobierno son decepcionantes, con un monto de 7.4 mil millones de pesos en 3 años cuando se requieren al menos 10 mil a 15 mil millones de pesos por año. "El gobierno dice que va a permitir la participación privada, pero sólo a través de acuerdos de servicios, que en el pasado no han funcionado. En otras palabras, hay ningún cambio. El plan de negocios reitera la misma repetición sobre el aumento de la producción.