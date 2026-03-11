Déficit fiscal se ampliará con subsidio

CIUDAD DE MÉXICO.- Si los conflictos geopolíticos en Irán se extienden más de lo esperado y siguen subiendo los petroprecios y las gasolinas, el gobierno de México podría incurrir en un mayor déficit fiscal, advirtió el banco de inversión Barclays.

"De durar tres o cuatro semanas, no hay problema, los ingresos adicionales sirven para cubrir el subsidio (a combustibles)", dijo el economista en jefe para México y América Latina, Gabriel Casillas.

Pero, si pasa más tiempo y sube mucho el crudo y las gasolinas, es probable que el diferencial entre el precio del crudo y los productos refinados, que se conoce como "cracks pread", se dispare; puede generar un costo fiscal, advirtió.

Expuso que si ese margen se hace más amplio, puede que crezca más el saldo negativo de las finanzas públicas que están estimando represente 4.3% de Producto Interno Bruto (PIB) para este año.

"O bien, tendrían que bajarle al gasto público para que no se incremente dicho déficit fiscal", estableció. Sin embargo, en su escenario central no se ve esa probabilidad, pero dijo que será un tema a monitorear.

Casillas afirmó que sin duda las gasolinas serán un reto para la inflación, lo que dependerá de qué tanto ayudará el gobierno federal con el subsidio sin que se convierta en un problema fiscal.

Mencionó que, si bien en México existe un acuerdo con gasolineros para que no se venda la Magna por arriba de los 24 pesos por litro, el costo es de 23.40 pesos.