Degradación aérea afectará inversión si no se atiende rápido: SHCP

La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) advirtió que de no resolverse inmediatamente el problema de la degradación en materia de seguridad aeronáutica, limitará la capacidad de inversión y afectará las asociaciones de las aerolíneas.

"No tiene una implicación inmediata en la inversión en este momento, pero si va a tener un impacto si no se atiende rápido", manifestó Gabriel Yorio González, subsecretario de la SHCP.

Durante el seminario web "Perspectivas Económicas de México 2021", organizado por la Universidad Veracruzana, alertó que hacia el futuro, de no recuperar esta calificación, va a limitar la capacidad de asociaciones de las aerolíneas.

Por eso, confió en que pronto volverá a la Categoría 1, luego de solventar las observaciones señaladas por la Administración Federal de Aviación (FAA).

"Con la experiencia (de la SHCP) se va a tratar de solventar las observaciones probablemente en un lapso de cuatro a cinco meses, son muy pocas, son 24", dijo.

Recordó que en el pasado sucedió con cerca de 50 observaciones que se hicieron cuando también se degradó la evaluación, y la calificación se recuperó en seis meses.

"En este momento pensamos que podría ser más rápido y ese va a ser un poco el rol que tomará la secretaría de Hacienda", refirió.

Explicó que de ahí, la razón de que la secretaría de Comunicaciones y Transportes invitó a la SHCP a formar parte del grupo interinstitucional.

Señaló que Hacienda tiene experiencia en atender calificaciones crediticias de las agencias evaluadoras de riesgo aunque si bien no es lo mismo, aportarán sus conocimientos sobre la forma en que se logra la ratificación de una calificación.

Yorio aclaró que la degradación en la calificación de la FAA no quiere decir que es inseguro viajar a México, más bien la evaluación es sobre el regulador mexicano.

"Lo que se observó en 24 puntos, es la capacidad de monitoreo de la seguridad de las aerolíneas en el sentido de estar estandarizado con Estados Unidos", puntualizó.