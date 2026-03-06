logo pulso
Derriban otra vez al peso y la BMV

La guerra en Medio Oriente altera los mercados

Por El Universal

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Derriban otra vez al peso y la BMV

Ciudad de México.- El conflicto en Medio Oriente volvió a alterar el pulso de los mercados financieros, opinaron analistas.

Este jueves, el tipo de cambio se depreció 1% y acabó en 17.73 pesos por dólar, el cierre más débil de la moneda nacional desde el pasado 14 de enero, indican las operaciones al mayoreo de Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se cotizó en 18.14 pesos en ventanillas de Banamex, 12 centavos más caro que el miércoles.

El peso está en una posición de alta fragilidad, pues los inversionistas priorizan la liquidez en dólares frente a la incertidumbre global y las presiones inflacionarias que genera la guerra en Medio Oriente, explicó el analista de mercados de EBC Financial Group, Felipe Mendoza.

Estrategas de Banorte coincidieron en que los mercados reaccionaron a la volatilidad asociada al conflicto en Medio Oriente.

El Índice de Precios y Cotizaciones, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), perdió 2.9% y finalizó sobre 68 mil 379 puntos, el cierre más bajo desde el pasado 30 de enero.

Los índices neoyorquinos también cayeron. El Promedio Industrial Dow Jones lideró las pérdidas al retroceder 1.6%.

Le siguió el S&P 500 al bajar 0.6%, mientras el Nasdaq Composite disminuyó 0.3%.

Mientras que los petroprecios retomaron la tendencia alcista y el barril de crudo estadounidense, el WTI, subió 10% en su punto más alto de ayer para cerrar arriba de 80 dólares.

En Banorte señalaron que los mercados también fueron impactados por posibles regulaciones en la Unión Americana para exportar chips de inteligencia artificial.

