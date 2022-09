Desacelera valor de las exportaciones mexicanas en julio de 2022

A-AA+

El valor de las exportaciones de mercancías, uno de los principales motores de la actividad económica del país, ascendió a 46 mil 504 millones de dólares en julio de 2022, cifra 13.6% superior a la reportada un año antes, tasa inferior al 20.2% reportado un mes antes y la más baja desde enero pasado, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y Banco de México.

Con cifras desestacionalizadas, las exportaciones totales de mercancías mostraron una reducción mensual de 0.26% en julio pasado, su primera contracción de los últimos cuatro meses. Lo anterior como resultado neto de una caída de 6.05% en las exportaciones petroleras y de un aumento de 0.24% en las no petroleras.

El valor de las ventas al exterior de mercancías estuvo compuesto por 42 mil 581 millones de dólares de exportaciones no petroleras, con un incremento anual de 11.9% y 3 mil 923 millones de las petroleras, con un aumento de 35.9%. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron a una tasa anual de 12.2% y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 10.5%.

Por su parte, el valor de las importaciones de mercancías alcanzó 52 mil 464 millones de dólares, un incremento anual de 16.7%. Dicha cifra fue reflejo de variaciones de 10.8% en las importaciones no petroleras y de 63.8% en las petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron crecimientos anuales de 37.1% en las importaciones de bienes de consumo, de 13.9% en las de bienes de uso intermedio y de 13.8% en las de bienes de capital.

Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales registraron un descenso mensual de 3.13%, el cual se originó de disminuciones de 2.44% en las importaciones no petroleras y de 6.91% en las petroleras.

Por tipo de bien, se presentaron retrocesos mensuales de 3.34% en las importaciones de bienes de consumo y de 3.39% en las de bienes de uso intermedio. Las importaciones de bienes de capital registraron un nivel similar al del mes previo (variación de -0.02%).

La información oportuna de comercio exterior de julio de 2022 registró un déficit comercial de 5 mil 959 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 3 mil 998 millones de dólares en el mismo mes de 2021. En los primeros siete meses del presente año, la balanza comercial presentó un déficit de 18 mil 904 millones de dólares.