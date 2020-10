Desaparición de fideicomisos agilizará recursos económicos: Herrera

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez aseguró que la desaparición de fondos y fideicomisos públicos agilizará y transparentará los recursos económicos que llegan a investigadores o creadores.

"El fideicomiso es la excepción, es un mecanismo a través de cual los recursos salen de la Tesorería van a dar a un fideicomiso y del fideicomiso se paga, por ejemplo, hay un Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para los académicos que se dedican a la investigación y es un sobre sueldo para ellos y hay un Sistema Nacional de Creadores; el SNI se paga directamente desde la Tesorería a la cuenta del investigador el Sistema Nacional de Creadores, pasa a través del Fonca, en realidad lo que va a hacer es que la transferencia sea mucho más rápida y mucho más transparente", dijo

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Herrera dijo que los recursos que se obtengan de la eliminación de esos fidecomisos van a ser aplicados para ese mismo fin, en todo caso.

"Lo que sí no va a pasar es que antes cuando había subejercicios los recursos se quedaban sentados en el fideicomiso, y de hecho los recursos que están sentados en un fideicomiso no benefician a nadie, ni a los artistas, ni a los deportistas ni a los creadores".

Señaló que lo que se busca, a través de este mecanismo, es hacer un ejercicio ágil, que en circunstancias como estas cuando más se necesitan estos recursos tenemos que ser muy rápidos y muy operativos para poderlos aplicar.

"Había dos tipos de fideicomisos los que estaban por ley que fueron motivo de la discusión que está dando en el Congreso y los no están por ley; los que no estaban por ley representan alrededor 60 mil millones de pesos que ya llevamos y estamos ejecutando en el Presupuesto, puede ser una cantidad más o menos similar de los que están por ley".