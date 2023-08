Desata superpeso salida histórica de turistas al extranjero

A-AA+

"La vida es un viaje y quien viaja vive dos veces", escribió hace casi un milenio el matemático y poeta persa Omar Khayyam.

Nunca habían salido tantos mexicanos de turismo al extranjero como ahora, pues buscan aprovechar la fortaleza del peso contra el resto de monedas, así como satisfacer sus ganas de viajar sin temor a contagiarse de Covid-19, dijeron expertos a EL UNIVERSAL.

A lo largo de la primera mitad del año, 2.72 millones de mexicanos tomaron el avión para conocer otras naciones, de acuerdo con los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales que el Inegi dio a conocer la mañana de este jueves.

Se trata del mayor volumen de salidas en un periodo similar desde que comienzan los registros, a partir de 1980.

Estados Unidos ha sido históricamente el destino favorito. En ese sentido, a partir del 12 de mayo pasado, los ciudadanos extranjeros ya no tienen que mostrar comprobante de que están vacunados contra el Covid-19 para ingresar al país vecino.

El vicepresidente de Grupo Despegar, Santiago Elijovich, opinó que el superpeso vuelve ideal el momento actual para planear un viaje al extranjero.

Durante la primera mitad del año, el tipo de cambio promedio fue de 17.99 pesos por dólar, mientras que en el mismo periodo de 2022 se encontraba en 20.37 unidades, según el tipo de cambio FIX que determina el Banco de México.

---Superpeso quita terreno a otras divisas

El superpeso no sólo le ganó al dólar estadounidense, sino también les quitó terreno a las otras principales divisas, como el euro, la libra esterlina, el franco suizo, el dólar canadiense y el dólar australiano.

La moneda mexicana igualmente se ha apreciado frente a monedas de países con economías emergentes, como la lira turca, el rand sudafricano, el won surcoreano, el real brasileño, el sol peruano y el peso argentino.

En particular México triplicó el poder adquisitivo de su divisa contra la de Argentina. Al tipo de cambio oficial, cada superpeso mexicano equivale a 16.83 pesos argentinos, casi el triple que hace apenas un año, cuando la paridad se encontraba en cerca de 6 unidades.

---Crece interés de mexicanos por viajar al extranjero

Elijovich comentó que ha detectado un gran interés por parte de los mexicanos en viajar fuera del país y ya no sólo a Estados Unidos, sino incluso para visitar Europa, "algo que no se veía desde 2019".

Entre los destinos internacionales preferidos por los mexicanos, dijo, se encuentran Las Vegas, Nueva York, Madrid, Bogotá, Orlando, Medellín, Miami, Los Ángeles y París.

Con operaciones en 19 naciones, el directivo de Despegar ve un fuerte interés por reservar paquetes de viaje.

"Hoy más que nunca, los viajeros están buscando alternativas que les permitan viajar de manera fácil y sin gastar de más".

----Ya no hay temor por contagio de Covid-19

Para Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, la salida histórica de mexicanos se debe a dos factores, por un lado, se encuentra la confianza que ya tienen por viajar sin temor a contagiarse de Covid-19, y por otro, el superpeso.

Desde su punto de vista, existía una demanda reprimida, es decir, los mexicanos tenían el deseo o la necesidad de vacacionar, pero no podían hacerlo por la pandemia.

Hizo ver que los mexicanos con posibilidad económica han visto la apreciación del peso como una oportunidad para viajar fuera del territorio.

"Una moneda fuerte trae como beneficio un mayor poder adquisitivo de los connacionales en el extranjero, aunque la fortaleza cambiaria no está garantizada, pues es una variable muy sensible que reacciona a cualquier noticia, sobre todo si es negativa", explicó a esta casa editorial.