Descarta Afore Banorte desinvertir para atender retiro por desempleo

El director general de Afore XXI Banorte, Juan Pablo Newman, descartó que la administradora tenga que desinvertir parte de sus activos para atender la demanda de retiros por desempleo ante la complicada situación económica que vive el país por el impacto del Covid-19.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el directivo explicó que las solicitudes por retiro parcial a causa de desempleo recibidas en Afore XXI Banorte durante de enero a abril de 2020 se incrementaron 14% respecto del mismo periodo de 2019, pasando de 50 mil 138 a 57 mil 208 solicitudes. En tanto, el monto retirado por este concepto durante el primer cuatrimestre se incrementó 58%, con un total de mil 40 millones de pesos.

En días pasados, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) alertó sobre las presiones que podrían tener las Afore en liquidez ante el incremento de los retiros por desempleo, que entre enero y abril del año en curso rebasaron los 5 mil millones de pesos.

"No estamos teniendo ningún problema de liquidez ni de tener que vender ningún instrumento financiero para hacerle frente a estos requerimientos. Es dinero de la gente que puede tener acceso a ello, con las condiciones que marca la regulación", dijo.

El directivo añadió que Afore XXI Banorte ofrece a los trabajadores que puedan realizar el retiro por desempleo de forma totalmente remota, atendiendo las disposiciones de la Consar para disminuir el riesgo de contagio y que la población no acuda a las sucursales de las Afore.

Newman explicó que aún se esperan momentos de volatilidad en los mercados financieros ante la incertidumbre que prevalece por la duración y consecuencias de la pandemia de Covid-19, pero dijo que hasta el momento se han recuperado las minusvalías registradas en los meses más intensos del impacto de la pandemia.

"Hemos podido hacerle frente con una buena estrategia de diversificación del portafolio. Somos la Afore que puede adquirir mayor diversidad de productos financieros. Podemos adquirir renta variable nacional, internacional, deuda gubernamental y privada", dijo.

En el primer trimestre de 2020 el rendimiento a 12 meses de Afore XXI Banorte fue de 9.3%, lo cual amortiguó la caída en rendimientos y está soportando una recuperación que empezó a observarse a partir de abril de 2020.

El directivo dijo que si los grandes proyectos de infraestructura de la actual administración dan la posibilidad de invertir recursos de las Afore, se analizará la viabilidad de participar en ellos. "No ha habido una propuesta de participación de las Afore, pero si la hubiera la analizaríamos", explicó.

Afore XXI Banorte administra la mayor cantidad de activos en el país, con un monto total de 900 mil pesos y cuenta con 8.6 millones de clientes.