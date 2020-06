Después de Walmart, otras pagaron al SAT para evitar juicios y "vergüenza pública", dice Bloomberg

Después de que el gigante Walmart (Walmex en México) decidiera liquidar sus pendientes con la hacienda pública, otras empresas han decidido pagar sus deudas a la Hacienda mexicana porque temen a los juicios fiscales y a la "verguenza pública", dijeron fuentes a la agencia internacional Bloomberg, especializada en economía y finanzas.

FEMSA e IBM de México siguieron los pasos de la cadena de tiendas minoristas, con pagos millonarios que ascienden a 9.5 mil millones de pesos en conjunto, y saldaron sus adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hacia finales del mes de mayo. Respondieron al llamado público que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador a 15 personas dueñas de grandes empresas que no cubrieron sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

El 8 de abril, el mandatario mexicano afirmó que cubrir las obligaciones fiscales no es filantropía, porque no se les está pidiendo que aporten de más, sólo que cubran la parte correspondiente. Durante su conferencia de prensa matutina evidenció a 15 personas que, en conjunto, deben al país 50 mil millones de pesos que, de haber sido pagados, permitirían fortalecer la lucha contra el coronavirus en el Sector Salud y apoyar a pequeños negocios a enfrentar la crisis económica.

En aquellas fechas el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitó al Gobierno federal diferir el pago de impuestos para colaborar con la recuperación económica de las empresas afectadas por las medidas de distanciamiento social para frenar la pandemia por el nuevo coronavirus. Sin embargo el Presidente negó que se fuera a dar esta situación y, por el contrario, expresó que pediría al líder del organismo, Carlos Salazar, que hable con sus agremiados para que cumplan con sus responsabilidades fiscales.

Desde las primeras semanas de este 2020, el SAT emplazó a las 15 empresas con las mayores deudas a ponerse al corriente. La primera en responder fue América Móvil, propiedad de Carlos Slim Helú, el hombre que posee la mayor fortuna en México. El 18 de febrero pasado, la compañía informó que había pagado 8 mil 289.9 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) al SAT.

Mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa de Slim Helú detalló que el pago de la multa se realizó de manera voluntaria y acorde con la legislación aplicable a enero de 2020.

"La cantidad agregada de impuesto sobre la renta diferido que se anticipó fue de 8 mil 289.9 millones de pesos, mismos que fueron enterados al SAT conforme a la legislación aplicable en el mes de enero de 2020, sin mediar requerimiento o procedimiento alguno", expuso.

Fue hasta el 25 de mayo, dos meses después que América Móvil, que Walmart de México (Walmex) informó el pago de 8 mil 79 millones de pesos al SAT, con el fin de liquidar sus obligaciones fiscales relacionadas con la venta de El Portón y Vips al grupo Alsea. Mediante un comunicado emitido a la BMV, la empresa minorista detalló que con dicha operación saldaba sus obligaciones fiscales, de la venta de VIPS en 2014.

"Walmart de México informa a sus accionistas y al público inversionista en general que ha acordado con el Servicio de Administración Tributaria, y pagó el día de hoy la cantidad de 8 mil 79 millones de pesos para concluir asuntos fiscales sustanciales, que incluyen la revisión sobre la operación de venta de la cadena de restaurantes Vips previamente divulgada y otras cuestiones fiscales sustanciales", apuntó.

De acuerdo con una investigación de Bloomberg, el "acuerdo histórico" de pago ocurrió luego de la amenaza de enfrentar cargos de fraude fiscal contra el Estado mexicano conforme con la campaña iniciada en contra de la evasión fiscal. Fuentes anónimas consultadas por el medio afirmaron que, a inicios de año, funcionarios federales presentaron una denuncia penal en contra del conglomerado con sede en México, Walmex.

Cuatro días después que la minorista, el 29 de mayo, la empresa Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (conocida como FEMSA) anunció el pago de 8 mil 790 millones de pesos que adeuda a la Secretaría de Hacienda, por el concepto de pago de impuestos. Anunció en una nota enviada a la BMV que acordó con el SAT que hará el pago de casi 9 mil millones de pesos.

El acuerdo se dio tras "finalizar diferencias de interpretación que existían sobre impuestos pagados en el extranjero sin recurrir a instancias judiciales", expresó la empresa dueña de las tiendas OXXO, Coca-Cola FEMSA, OXXO Gas, Farmacias YZA y Solistica.

La última empresa que liquidó su adeudo fue la tecnológica IBM de México. El 30 de mayo, desde Palenque, Chiapas, el Presidente López Obrador celebró que la recaudación de impuestos no se ha caído en el país a pesar de la crisis, y felicitó a los directivos de Walmart, FEMSA e IBM de México por reconocer las deudas que tenían y ponerse al corriente.

"¿Por qué no se nos ha caído la recaudación? Porque se están cobrando deudas que tenían algunas empresas, corporativos y esto nos ha permitido tener ingresos para fortalecer la Hacienda Pública, ya es público que Walmart aceptó pagar, incluso ya lo hizo, y ayer FEMSA dio a conocer que reconocía una deuda con la hacienda de 8 mil 790 millones de pesos. También ya IBM de México se puso al corriente con 669 millones de pesos", dijo el mandatario en un video.

"ES DE SABIOS CAMBIAR DE OPINIÓN"

Durante la última semana de mayo, el Presidente López Obrador reconoció que más empresas habían cubierto sus obligaciones fiscales y sentenció los pagos con un "es de sabios cambiar de opinión, rectificar". En su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano consideró que "no es de gente inteligente el regodearnos con el engaño, no es de gente inteligente el no saber rectificar". Por ello, destacó se esté dando apoyo y solidaridad ante la crisis que se vive por la pandemia de la COVID-19.

Reveló que las empresas de Carlos Slim pagaron por adelantado los impuestos. También informó que existen otras empresas con adeudos que se están poniendo al corriente, "por eso no se nos cae la recaudación y al no caerse la recaudación, pues tenemos dinero para pagar la nómina, para pagar a los médicos, para pagar a las enfermeras, para comprar las medicinas, para comprar los ventiladores, para financiar el gasto social. Entonces sí es importante".

"Todas están envías de arreglo, la mayoría no quieren pleito, quieren arreglo y eso lo celebro y lo reconozco porque no se trata de ir a tribunales si no se cumple con lo establecido en la ley, entonces tenemos que proceder con denuncias civiles o penales y tampoco ya es el tiempo de que con prácticas dilatorias se llevaban todo el sexenio en juzgados y al final ganaban o se condonaban los adeudos", precisó.

A pesar de la crisis, tenemos más de 100 mil millones de pesos de de aumento en la recaudación con relación al mismo periodo de enero-mayo del año pasado, informó el último fin de semana del mes, cuando reinició sus giras por el territorio nacional, después de dos meses detenidas por las medidas de confinamiento voluntario dictadas por la Secretaría de Salud federal.