Detecta Profeco varias marcas de aceites comestibles adulterados

Diversas marcas de aceite comestible aun cuando dicen ser de ajonjolí, aguacate, aguacate y de oliva, entre otros en realidad son de cártamo, de acuerdo con un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor(Profeco).

Su titular, Ricardo Sheffield, explicó que iniciarán varios procesos en contra de diversas marcas que mienten sobre el ingrediente real con que se hizo el aceite comestible, es decir se pedirá saquen del mercado el producto y se determinará si procede la multa.

En entrevista con EL UNIVERSAL expuso que todo ello fue parte de un estudio que hicieron en los laboratorios de la Profeco y que publicaron en la Revista del Consumidor, en donde alertan a los consumidores de que diversas marcas engañan sobre lo que es verdaderamente el tipo de ingrediente de los aceites.

De acuerdo con el estudio los "productos que no son auténticos, es decir, están adulterados" con aceite de cártamo son: San Lucas de uva; los de aguacate de las marcas Cate de mi corazón, Avocare, San Lucas; los de ajonjolí Kaporo, Foreway Sesame Expert y Kumchum.

Es decir las marcas anteriores "no son puros, porque contienen otro tipos de aceites, por lo que se les pedirá corrijan el etiquetado y no engañen al público consumidor", según se explicó en la Revista del Consumidor.