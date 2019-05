Detecta SHCP que exgobernadores Duarte y Sandoval desviaban dinero a asociación ganadera

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que hay nexos entre los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte, y de Nayarit, Roberto Sandoval, a quien en días pasados le congelaron las cuentas por presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, para "Despierta", Nieto detalló que "Financiera Rural está dando recursos hacia una asociación ganadera cuyo propietario en realidad era César Duarte, pero esa asociación ganadera recibe recursos a su vez de Nayarit y hay un intercambio de adquisición de ganado y de venta entre César Duarte y Roberto Sandoval, financiado evidentemente con recursos de naturaleza pública entre los dos exgobernadores".

Santiago Nieto señaló que detectaron transferencias de recursos a cuentas de César Duarte y "de ahí se movilizaban a las adquisiciones de bienes inmuebles, a la generación de una unión de crédito y otros elementos de naturaleza federal".

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se refirió también al caso de la banda de "hackers"detenida en Léon, Guanajuato, que robaba a los bancos hasta 100 millones de pesos al mes.

Dijo que se han congelado 13 cuentas y que se trabajó de forma conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR).

Detalló que se encontraron "pagos de tarjetas de crédito por 63 millones en el líder de este grupo, el 'H1'. Tenemos además con la esposa 31 millones. Hay otros pagos con tarjetas por 55 millones, es decir, se utilizaba no solo el dinero en efectivo en los cajeros, sino las transferencias para el pago de un operativa que no resultaba acorde, la compra de un Audi, los vehículos de lujo, etc.".

Señaló que el caso no se hizo público "porque estaba el proceso de investigación, pero a partir del operativo se bloquearon las cuentas y estamos a la espera hoy de conocer, poder tener los datos de cuales eran los montos de 13 sujetos relacionados con estos hechos".