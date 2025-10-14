Devaluación del peso mexicano en mercados financieros
La divisa mexicana se deprecia a pesar del debilitamiento del dólar en los mercados internacionales.
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.51 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.26% o 5 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.
El dólar al menudeo terminó este martes en 18.96 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.32% o 6 centavos por arriba del cierre del lunes.
La depreciación del peso ocurrió a pesar del debilitamiento del dólar estadounidense de 0.2% de acuerdo con el índice ponderado, debido a disminución de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas frente al dólar fueron: la corona noruega con 0.71%, el peso argentino con 0.53%, el dólar australiano con 0.52%, el rand sudafricano con 0.35% y la corona sueca con 0.34%.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones mostró una ganancia de 0.44%, hilando dos sesiones de alzas. Por otro lado, el Nasdaq Composite registró una pérdida de 0.76%, mientras que el S&P 500 cayó 0.16%.
En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró con una pérdida de 0.43%, cayendo en tres de las últimas cuatro sesiones. Al interior, resaltaron las bajas de las emisoras: Chedraui , con una contracción de 4.28%; Inbursa, -2.99%; La Comer, -2.64%; Qualitas, -2.59%; e Industrias Peñoles, -2.2%.
En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en cuatro mil 142 dólares por onza, con una ganancia de 0.34%. Con esto, el oro ha avanzado en las últimas tres sesiones, acumulando un aumento de 4.2% en este periodo.
Por su parte, el petróleo WTI cerró la sesión cotizando en 58.70 dólares por barril, mostrando un retroceso de 1.33%, ante un mercado cauteloso con las noticias en torno al cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos y tras la noticia de que la Agencia Internacional de Energía prevé que en 2026 habrá una sobreoferta de cuatro millones de barriles de petróleo diarios.
