Disney sube precios y va por quienes compartan cuentas

El servicio de streaming de Disney Plus sigue con paso firme las medidas que Netflix ha implementado y va directo contra quienes comparten contraseñas, para ahorrar en costos, y también prepara un nuevo aumento de precios, reveló Robert Iger, director general de la firma en conferencia con analistas sobre los resultados del segundo trimestre de 2023.

"Con respecto al uso compartido de contraseñas, ya tenemos la capacidad técnica para monitorear gran parte de esto", señaló el ejecutivo.

Especificó que, en ese tema, si se elimina el uso compartido de cuentas esperan un incremento de suscriptores.

La plataforma que incluye las películas de princesas y superhéroes planea materializar estos ajustes en 2024.

"Ciertamente hemos establecido esto como una prioridad real y realmente creemos que aquí hay una oportunidad para ayudarnos a hacer crecer nuestro negocio", declaró Iger.

Así, la firma replica los pasos del líder en streaming Netflix que este año ha dividido opiniones por su prohibición de compartir cuentas.

El ejecutivo destacó que, en comparación con Netflix, Disney Plus es un servicio joven que se lanzó en noviembre de 2019.

¿Cuándo entran en vigor los nuevos precios de Disney Plus?

"Y nos encanta tener los márgenes que tiene Netflix. Sin embargo, lograron esos márgenes durante un período de tiempo sustancialmente más largo y lo hicieron porque descubrieron cómo equilibrar cuidadosamente su inversión en programación con su estrategia de precios y lo que gastan en marketing", dijo Iger sobre su competidor.

Añadió que al ser nuevos en todo esto, en realidad no han logrado el tipo de equilibrio que deben tener en términos de ahorro de costos, precios y dinero gastado en marketing.

A finales de año es cuando Disney Plus comienza a alertar sobre los cambios en los términos y condiciones del servicio.

Pero, además, la empresa estadounidense también busca mayores ingresos por el aumento de tarifas.

En México, el último aumento de precio de la plataforma fue en abril de 159 a 179 pesos mensuales.

"Es importante tener en cuenta que el aumento de precio que acabamos de anunciar es un aumento de precio para el producto premium o el producto no respaldado por el anunciante. De hecho, mantenemos el producto respaldado por el anunciante sin cambios en términos de precios", dijo.

La compañía anunció aumentos de precios para su servicio sin publicidad de 10.99 a 13.99 dólares mensuales. También aumentó los precios de su servicio Hulu sin publicidad de 14.99 a 17.99 dólares. Los nuevos precios entrarán en vigencia el 12 de octubre.

Eso se está haciendo por una razón. Obviamente, el mercado publicitario para la transmisión se está recuperando, sentenció el ejecutivo.