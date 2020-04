Duda AMLO sobre efectividad de implementar "ley seca"

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la decisión de algunos estados de implementar la "ley seca" de bebidas alcohólicas -como medida ante la pandemia del coronavirus podría ser de "dudosa efectividad", sin embargo, señaló que es el Gabinete de Salud quien deberá responder sobre la viabilidad de consumir bebidas alcohólicas en la actual contingencia.

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que algunas partes del país se han realizado ventas de pánico ante el anuncio de esta ley lo que ha ocasionado aglomeraciones, algo contrario, recordó, a las medidas sanitarias de las autoridades de salud.

"En el caso de la Ciudad de México se decidió no mantener la llamada Ley Seca, en otros estados donde se ha establecido hay un poco de protesta. Pero los gobernantes estatales están escuchando el sentir de la gente, todos están pendientes y son sensibles, y tienen que buscar los equilibrios y escuchar a todos y, claro, procurar que las medidas vayan dirigidas a evitar contagio, que no se siga extendiendo el virus y se tiene que ir buscando eso, ese es el objetivo".

"Entonces, no a medidas draconianas, o que pueden ser de dudosa efectividad para el propósito que tenemos.

Pero todo esto, apuntó el presidente, corresponde responderlo al equipo médico, que son muy buenos; repito, ellos pueden decir: ´No conviene el consumo de bebidas alcohólicas bajo estas consideraciones´, pues hacerles caso, hacerles caso.

"Si ellos dicen: ´Lo que no hay que hacer es esto, sí se puede en casa, en domicilio´, o sea, que ellos nos digan y estar pendientes de las recomendaciones".

López Obrador informó que tuvo noticias que en un estado se anunció que iba a ver "ley seca" y se llenaron los supermercados, "compras de pánico en este caso de cerveza, y otras bebidas y se aglutina la gente, pues eso es contrario al propósito de guardar la sana distancia, todo esto se tiene que ir atendiendo, resolviendo", señaló el mandatario.