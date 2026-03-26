Ebrard responde a queja de China

Monterrey, NL.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, defendió el derecho de México a gravar importaciones chinas al argumentar que esas medidas buscan corregir condiciones de competencia desigual para la industria nacional, luego de que Pekín informara sobre la apertura de una investigación relacionada con esos aranceles mexicanos.

Durante unas breves declaraciones a medios en la 82 Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), el funcionario sostuvo que México elevó una serie de aranceles porque estimó que existen condiciones desfavorables para productores nacionales en ramas como textiles, calzado y acero.

Según explicó Ebrard, la decisión no obedece a una postura contra China, sino a la necesidad de emparejar el terreno de competencia en sectores que, dijo, enfrentan importaciones con precios difíciles de igualar.

Como ejemplo, afirmó que el acero chino está llegando a México a 150 dólares por tonelada y señaló que, tras revisar información con la industria asentada en Monterrey, la conclusión fue que esos productos no pagan las mismas cargas o cuentan con subsidios relevantes. A su juicio, esa diferencia distorsiona el mercado y coloca en desventaja a las empresas locales.

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El secretario extendió ese argumento al sector automotor y aseguró que también hay vehículos con precios por debajo de inventario, lo que, advirtió, puede quebrar a cualquier competidor si sale al mercado con costos superiores.

"Pusimos aranceles para que el piso, que está muy disparejo, a favor, de estas empresas empiece a emparejarse. Ese es un derecho que México tiene. Nosotros no tenemos nada contra China ni contra ningún otro país", afirmó.