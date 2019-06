Efecto Libra lleva a bitcoin a cotizar en 13 mil dólares

Después de la caída histórica que tuvo el bitcoin en 2017, el "efecto Libra" de Facebook ha dado un impulso a la criptomoneda que alcanzó este miércoles una ganancia de 200% de abril a la fecha, al cotizar 13 mil dólares en las últimas horas.

Después de tocar su punto máximo en 2017, cercano a 20 mil dólares, especialistas consideran que el bitcoin regresará a su buena racha.

Para los mexicanos, el precio del bitcoin rebasó 237 mil pesos.

La firma especializada eToro vaticina que el bitcoin mantenga su buena racha en los próximos días y podría superar su máximo histórico impulsando a varias criptomonedas que operan en el mercado.

La expectativa de la llegada en 2020 de Libra ha reanimado el mundo de las criptomonedas, debido a que un gigante como Facebook puede consolidarla entre un mayor número de jugadores.

Este martes, Standard and Poor's consideró limitado el potencial de Libra, debido a restricciones por parte de los bancos centrales.

En ese sentido, la agencia dijo que entre los beneficios que puede tener Libra en el sector financiero resalta el aumento en la penetración de los servicios financieros en varios países, aunque no se espera que su lanzamiento sea tan transformador como la llegada de la banca móvil.

"En algunos países africanos, por ejemplo, algunas personas tienen Facebook, pero no una cuenta bancaria. Dependiendo de la disponibilidad de los servicios y de si los reguladores lo tolerarán, Libra podría mejorar la inclusión financiera en muchos países", expuso.