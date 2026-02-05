logo pulso
El AICM es el tercero en puntualidad

Por El Universal

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recibió un reconocimiento por ocupar el tercer lugar a nivel mundial en puntualidad durante 2025, en la categoría de grandes aeropuertos, por parte de Cirium, empresa especializada en análisis de datos aeronáuticos.

El AICM, a cargo de la Secretaría de Marina, obtuvo esta distinción por registrar una puntualidad de 86.5% en sus vuelos, los cuales se llevaron a cabo dentro del margen de 15 minutos de sus horarios programados, de acuerdo con el reporte "On Time Performance Review 2025", elaborado por Cirium, la cual reconoce a las aerolíneas y aeropuertos con mejor desempeño operativo.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX se ubicó en el tercer lugar de los aeropuertos más puntuales, sólo después de los aeropuertos internacionales "Arturo Merino Benítez" de Santiago de Chile y "Rey Khalid" de Arabia Saudita.

El subsecretario de Marina, almirante José Barradas Cobos destacó que la puntualidad del AICM es reflejo del esfuerzo constante por utilizar mejores procesos para fortalecer la coordinación operativa y elevar los estándares de servicio, aún en un entorno de alta demanda y complejidad.

"Esto consolida al AICM como una de las terminales aéreas más puntuales de la región y de manera destacada como el aeropuerto de mayor desempeño en puntualidad a nivel nacional", afirmó.

Este es el segundo año consecutivo en que el AICM es reconocido por su puntualidad. En 2024 obtuvo esa misma posición.

