El 'Buen Fin' 2020 se alarga a una semana

Este año, el Buen Fin no se adelantará, pero sí pasará de cuatro días a una semana completa, dijo Philippe Boulanger, vicepresidente de Comercio Electrónico de la Asociación Internet.Mx

"Lo que se propuso es que el Buen Fin no sea sólo de cuatro días sino de una semana entera para respetar las normas de sanidad, pero todo sigue igual", destacó Boulanger a EL UNIVERSAL.

Asimismo, subrayó que el Buen Fin no se adelanta este año que, generalmente, se realiza en noviembre.

"Son rumores, hubo algunas iniciativas de organismos que buscaban dinamizar la economía para todas las empresas mexicanas y por eso salieron esos rumores y, de hecho, se están preparando unos reportes para que las empresas participantes como la Asociación de Internet.Mx puedan dejar claro cuáles son las fechas del Buen Fin".

Sobre la situación económica, el vicepresidente de la Asociación destacó que con la contingencia por la Covid-19 hace que el comercio y esfuerzos sean en el mundo digital.

Boulanger destacó que internet es sólo una herramienta, eso no significa que migre el comercio de un sitio a otro.