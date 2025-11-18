El Buen Fin 2025 impulsa ventas en comercios
Concanaco destaca el impacto positivo de El Buen Fin 2025 en las ventas
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Los cinco días de la décima quinta edición de El Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre pasados, permitió a ocho de cada 10 comercios aumentar sus ventas entre 10% y 30%, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).
Por ello, "71% de las empresas consultadas calificó los resultados de la XV edición de El Buen Fin como buenos o excelentes, lo que confirma que el programa se mantiene como una herramienta clave para impulsar ventas, empleo y consumo responsable en las comunidades".
De acuerdo con un sondeo hecho por ese organismo, 64% de las ventas se registró en tiendas de autoservicio y departamentales, mientras que 36% restantes se hizo en negocios locales y empresas familiares.
Los sectores más activos durante esos cinco días de venta "fueron el comercio minorista, que concentró 68% de la actividad reportada, y el turismo y los servicios, que representaron 12% adicional".
La Confederación dijo que los estados con mayor registro fueron Veracruz, Tamaulipas, Estado de México y Ciudad de México, que en conjunto concentraron más del 54% de la participación. Además, se observó una participación sostenida y creciente en Querétaro, Campeche, Nayarit y San Luis Potosí".
En esta edición participaron 215 mil 988 negocios, sin embargo, la Concanaco-Servytur aseguró que solamente 41% de éstos logró concluir su registro en la plataforma de El Buen Fin, otro 37% participó activamente pero no completó su proceso de inscripción.
Para el presidente de la Confederación, Octavio de la Torre de Stéffano, "El Buen Fin es una iniciativa que beneficia a las personas que todos los días levantan la cortina, atienden a sus clientes y sostienen la economía local... reafirmamos nuestro compromiso con los negocios y las empresas familiares, con el comercio formal y con el fortalecimiento de las economías comunitarias".
