logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Fotogalería

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

El Buen Fin 2025 impulsa ventas en comercios

Concanaco destaca el impacto positivo de El Buen Fin 2025 en las ventas

Por El Universal

Noviembre 18, 2025 08:49 p.m.
A
El Buen Fin 2025 impulsa ventas en comercios

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Los cinco días de la décima quinta edición de El Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre pasados, permitió a ocho de cada 10 comercios aumentar sus ventas entre 10% y 30%, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Por ello, "71% de las empresas consultadas calificó los resultados de la XV edición de El Buen Fin como buenos o excelentes, lo que confirma que el programa se mantiene como una herramienta clave para impulsar ventas, empleo y consumo responsable en las comunidades".

De acuerdo con un sondeo hecho por ese organismo, 64% de las ventas se registró en tiendas de autoservicio y departamentales, mientras que 36% restantes se hizo en negocios locales y empresas familiares.

Los sectores más activos durante esos cinco días de venta "fueron el comercio minorista, que concentró 68% de la actividad reportada, y el turismo y los servicios, que representaron 12% adicional".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Confederación dijo que los estados con mayor registro fueron Veracruz, Tamaulipas, Estado de México y Ciudad de México, que en conjunto concentraron más del 54% de la participación. Además, se observó una participación sostenida y creciente en Querétaro, Campeche, Nayarit y San Luis Potosí".

En esta edición participaron 215 mil 988 negocios, sin embargo, la Concanaco-Servytur aseguró que solamente 41% de éstos logró concluir su registro en la plataforma de El Buen Fin, otro 37% participó activamente pero no completó su proceso de inscripción.

Para el presidente de la Confederación, Octavio de la Torre de Stéffano, "El Buen Fin es una iniciativa que beneficia a las personas que todos los días levantan la cortina, atienden a sus clientes y sostienen la economía local... reafirmamos nuestro compromiso con los negocios y las empresas familiares, con el comercio formal y con el fortalecimiento de las economías comunitarias".

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El Buen Fin 2025 impulsa ventas en comercios
El Buen Fin 2025 impulsa ventas en comercios

El Buen Fin 2025 impulsa ventas en comercios

SLP

El Universal

Concanaco destaca el impacto positivo de El Buen Fin 2025 en las ventas

Casa de Moneda de Estados Unidos concluye producción del centavo
Casa de Moneda de Estados Unidos concluye producción del centavo

Casa de Moneda de Estados Unidos concluye producción del centavo

SLP

AP

El penny, símbolo de frugalidad, deja de fabricarse tras la orden de Donald Trump, generando impacto en la economía y la cultura estadounidense.

Peso mexicano se deprecia ante incertidumbre económica mundial
Peso mexicano se deprecia ante incertidumbre económica mundial

Peso mexicano se deprecia ante incertidumbre económica mundial

SLP

El Universal

La divisa mexicana enfrenta desafíos en un contexto de incertidumbre económica a nivel mundial.

Marcelo Ebrard afirma baja probabilidad de revocación de aranceles México-Estados Unidos
Marcelo Ebrard afirma baja probabilidad de revocación de aranceles México-Estados Unidos

Marcelo Ebrard afirma baja probabilidad de revocación de aranceles México-Estados Unidos

SLP

El Universal

México mantiene acceso preferencial ante aranceles de Estados Unidos