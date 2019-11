El Buen Fin, un "chiste de mal gusto", alerta Anpec

Información de EconomíaHoy.- La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), se pronunció en contra de El Buen Fin, por considerarlo una "campaña de marketing consumista que combate al consumo responsable y promueve el consumo emocional".

A dos días de que dé inicio el fin de semana de descuentos a nivel nacional, esta asociación advierte que México forma parte de un amplio grupo de naciones con un panorama económico desalentador, bajos salarios y bajo poder adquisitivo, en medio del cual "promover El Buen Fin pareciera un chiste de mal gusto".

Denuncia que la Secretaría de Economía alienta y promueve gastar el aguinaldo en noviembre y con ello apoya la campaña consumista de El Buen Fin, orientada a la compra de productos que no son de primera necesidad.

"El gasto del aguinaldo en este tipo de compras novembrinas del Buen Fin, desembocan en deudas decembrinas; la gente rompe el cochinito y empeña sus bienes para poder solventar los gastos de compra de ropa invernal, posadas, cenas de Navidad, Año Nuevo, juguetes y regalos de temporada, porque en noviembre el Buen Fin los indujo a gastar en otras cosas", advierte Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec. "La gente gasta más de lo que tiene y se contagia por el bombardeo mediático en hacer compras por impulso".

Esta asociación llama a los consumidores a actuar con mesura y no contagiarse del frenesí que produce el anuncio de supuestas ofertas, pues muchas de ellas resultan ser "espejismos que nos traerán más dolores de cabeza". Explica que los consumidores no deben endeudarse sin analizar pacientemente el tipo de crédito que se les ofrece y no deben comprometer la calidad de vida de sus familias al gastar más de lo que pueden pagar.

Para la Anpec, tentar al consumidor deliberadamente a que se embarque con la compra de una tele a pagos dada la tasa de desempleo de casi 4 por ciento y que un 40 por ciento de la población no cuenta con ingresos suficientes para la canasta básica, constituye una acción dolosa, ventajosa y "sin escrúpulos".

LA PELEA POR LOS AGUINALDOS

Rivera recordó que tanto Walmart como Liverpool, dos de los principales minoristas del país, se adelantaron a El Buen Fin y renunciaron a él dado que "ellos comprenden que los aguinaldos serán ferozmente peleados por todas las tiendas participantes, y saben de antemano que el consumo será limitado, y quien ofrezca primero se llevará la mayor parte de sus ventas.

Ambas cadenas comenzarán su campaña de descuentos el día 14, un día antes que El Buen Fin.

Continuó diciendo que El Buen Fin ha sido desde su inicio "una pésima copia del Black Friday" que se realiza en Estados Unidos, ya que muchas de sus promociones son productos obsoletos y siempre han cargado los intereses a los precios de los productos al venderlos a meses, a veces sin respetar siquiera las garantías.

"No resultó ser una verdadera ventaja de compra sino una vía efectiva para el endeudamiento y la morosidad".

La Anpec asegura que las empresas y el gobierno deben dejar de adelantar los aguinaldos a noviembre, y los entreguen en diciembre para que las familias los destinen a los gastos de fin de año y a la pesada cuesta de enero.

"La Alianza Nacional de Pequeños comerciantes hace un llamado a la ciudadanía para que se tome con sobriedad el contexto económico nacional y evitar colapsar innecesariamente su economía familiar".

Además, hace las siguientes propuestas:

– Si ha de haber un Buen Fin, que sea en diciembre, y que sea una verdadera campaña de promociones comerciales que den ventajas al consumidor

– Los consumidores mexicanos tenemos derecho a que se nos garantice calidad, precio, garantía y financiamiento verdadero a la hora de comprar

– El gobierno debe llamar a la población a fomentar el consumo responsable y, en la medida de lo posible, a hacer un guardadito para los tiempos de vacas flacas que vivimos y vendrán

– No al consumismo suntuario, vayamos por un consumo responsable.