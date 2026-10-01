El contrabando fiscal, un cáncer: SH

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CIUDAD DE MÉXICO.- Édgar Amador, secretario de Hacienda, reconoció que el contrabando, en especial de hidrocarburos, es un cáncer que lacera las finanzas públicas, de ahí que el combate a ese ilícito es frontal, esgrimió al informar que gracias a herramientas digitales se lograron detectar 109 mil 400 millones de litros de hidrocarburos no declarados con una recaudación asociada de 4 mil 600 millones de pesos por IVA evadido.

Así lo expresó en su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno y la defensa del Paquete Económico 2027.

Tras señalamientos de diputados del PAN, aseguró que están haciendo grandes esfuerzos por combatir este ilícito.

Afirmó que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se toma muy en serio su trabajo en el combate al contrabando fiscal de hidrocarburos. Pero si alguien actúa mal, dijo, se procede, como en lo que va de la presente administración, al desvincular a más de mil 400 funcionarios.

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También dio a conocer que se han presentado 53 denuncias penales por diversos delitos y existen 63 procesos en contra de agentes aduanales en diversas etapas.