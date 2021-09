El costo en México de la nueva iPad y el Apple Watch Series 7

Este martes, Apple realizó la presentación de su nueva serie de dispositivos tecnológicos que se integrará a una gama llena de actualizaciones llamativas para los amantes de la marca.

Después de meses de suspenso y rumores, al fin se hizo la revelación del iPad, su versión Mini y el Apple Watch Series 7, y en Tech Bit te contamos todo sobre estos nuevos dispositivos que no dejan de sorprender al mundo de la tecnología y al mercado mundial.

La esperada revelación del iPad

Tim Cook, CEO de Apple, encabezó la ceremonia virtual, y no se equivocó al decir que esta nueva generación será toda experiencia tecnológica con las novedades en cámaras, procesadores.

El iPad Mini fue una de las revelaciones más llamativas pues a simple vista reluce por su tamaño, pero conserva un gran poder.

Este dispositivo mantiene un diseño con bordes rectangulares y ligeramente redondeados en las equinas. Por otra parte el IPad Mini tiene una pantalla de 8.3 pulgadas con 500 nits de brillo y retina líquida. Mientras que el nuevo iPad tendrá un panel de 10.2 pulgadas.

Como toda esta nueva serie, tendrá un chip AM13 Bionic que mejora la potencia en la utilización de aplicaciones como Photoshop, y un sistema iPadOS. De igual forma, presenta mejoras con un CPU de 6 núcleos que te dará un rendimiento del 40% para utilizarla con rapidez, de acuerdo con pruebas de la compañía.

Este iPad Mini se caracteriza también por su innovación en los gráficos con un GPU de 5 núcleos que promete correr 80% más rápido para realizar actividades de diseño o para quienes son amantes de los videojuegos.

Además, tendrá integrado el Touch ID o lector de huellas en la parte superior, esto optimizará la autenticación y desbloqueo de la iPad, así como bocinas estéreo con posición horizontal.

Uno de los aspectos más esperados de los lanzamientos es conocer las características de las cámaras. El IPad Mini tendrá mejoras en la cámara frontal con 12 megapíxeles, ideales para realizar videollamadas, además incluye un gran angular. Mientras que en la trasera se mantendrá en 12 megapixeles con una apertura de foco de 1.8.

El iPad regular fue mejorado en la cámara frontal con 12 megapixeles, y la cámara frontal se queda en 8. Ambas tendrán buena compensación de luz y las imágenes serán más nítidas y brillosas, afirmó Apple. Esta versión estará disponible en color gris espacial y plata por un precio de 8 mil 999 pesos mexicanos con 64 GB de almacenamiento o 12 mil 999 pesos mexicanos con 252 GB.

Por su parte, el iPad Mini podrás encontrarlo en colores malva, rosa, dorado y gris. En cuanto al almacenamiento estará disponible en la página Apple México con capacidad de 64 GB por un precio de 13 mil 499 pesos o 256 GB por 17 mil 499 pesos.

Si te interesa adquirirlo, estos iPads serán compatibles con el Apple Pencil, el cual tendrá adherencia magnética al dispositivo, y se encuentra disponible por 3 mil 299 pesos adicionales.

Mejoras en el Apple Watch

Por su parte, el Apple Watch Series 7 destaca por su pantalla grande, esto fue posible al reducir los bordes en un 40%, lo que dio como resultado un aprovechamiento mejor en el dispositivo sobre todo al utilizar la calculadora, el temporizador, enviar mensajes y recibir llamadas.

La pantalla también será 70% más brillante para que puedas visualizarla sin necesidad de levantar tu muñeca. Y mejor aún, fue diseñada para hacerla resistente a golpes, al polvo y al agua.

El Apple Watch continua con funciones para que puedas monitorear tu salud. En esta serie podrás medir tu nivel de oxígeno, sangre, frecuencia cardiaca y hasta hacer un seguimiento de tu sueño gracias a su sensor.

En cuanto a la batería, fue mejorado con una carga rápida de 33% y solo necesitas 45 minutos para tenerla llena. Este dispositivo incluye puerto USC-C para alimentarlo.

El icónico reloj de Apple estará disponible en colores verde, azul, rojo, blanco estelar y azul medianoche, y podrás personalizarlo con correas. Por el momento, la fecha de lanzamiento del Apple Watch Series 7 no ha sido definida en México, pero podrás conseguirlo por un precio estimado de 8 mil pesos mexicanos.

En el evento de Apple también se hizo la revelación del iPhone 13, iPhone 13 Pro y Max, así como novedades en la app Fitness+ y las nuevas series que se transmitirán en Apple Tv.

Esta gama de Apple trae muchas novedades que hacen de estos dispositivos los compañeros ideales para realizar tus actividades diarias, además tendrás en la palma de tu mano lo más relevante en tecnología.