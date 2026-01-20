El FMI mantiene su pronóstico para 2026 en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Bajo el riesgo de tensiones comerciales que podrían recrudecerse, prolongando la incertidumbre y lastrando aún más la actividad global, la economía de México podría crecer 1.5%, según las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO por sus siglas en inglés) de inicio de año del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el documento "Economía global: Estable en medio de fuerzas divergentes" que dio a conocer esta madrugada desde Bélgica, Bruselas, no modificó el pronóstico que tenía en octubre del año pasado para el producto interno bruto (PIB) de la economía mexicana.

Mantuvo sin cambios el 1.5% que preveía en el WEO que publicó durante las reuniones anuales de otoño del FMI y del Banco Mundial cuando la elevó desde el 1.4% que tenía en abril.

Para el 2027 espera que el PIB de nuestro país repunte hacia el 2.1%, lo que significa una ligera mejoría de 0.1 puntos porcentuales para el organismo que preside Kristalina Georgieva.

Alertó que podrían surgir tensiones políticas o geopolíticas en algunos lugares del mundo, introduciendo nuevos niveles de incertidumbre y perturbando la economía global por su impacto en los mercados financieros, las cadenas de suministro y los precios de las materias primas.

Sin embargo, el FMI mejoró sus expectativas para la economía mundial en su conjunto a 3.3%, es decir un incremento de 0.2 puntos porcentuales. Pero para el 2027 conservó el 3.2% que proyectó en octubre pasado.

Las proyecciones para Estados Unidos traen una revisión al alza de 0.3 puntos porcentuales para 2025 con lo cual avanzaría 2.4%, pero para el 2027 es un recorte de 0.1 puntos al quedar en 2%.

Del otro socio comercial en Norteamérica, el organismo pronosticó que el PIB de Canadá mostrará una expansión de 1.6% y 1.9% este y el siguiente año, respectivamente.

Mientras que China potenciará un crecimiento de 4.5% tras una revisión en el WEO de 0.3 puntos porcentuales y de 4% para el 2027.

Ello debido a los incentivos fiscales para la inversión empresarial en virtud de la Ley One Big Beautiful Bill de 2025.

Se espera que el impulso producto de la tecnología se modere, pero compense en cierta medida la menor inmigración y la moderación del consumo.