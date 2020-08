El gobierno hunde a Pemex, acusa presidente del PRI

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lamentó la caída de la producción de petróleo de Pemex, y de que el gobierno federal espere apoyarse en una industria que no despega y dé la espalda a las energías renovables.

"Con Morena en el gobierno se da una caída en la producción petrolera no vista en más de 40 años", posteó el también gobernador con licencia del estado petrolero de Campeche.

Escribió en sus redes sociales que "lo más alarmante es que el gobierno tiene puestas todas sus esperanzas económicas en una industria que no logra hacer despegar y que por el contrario, está hundiendo".

Planeó que "es tiempo de mirar hacia el futuro, apostar a la generación de energías limpias".

De igual forma, afirmó, se debe "apoyar con toda firmeza a sectores que sí son rentables económicamente para el país y que generan mejores condiciones de vida para las familias mexicanas".

Pemex reporta que en julio último produjo un millón 595 mil barriles diarios de petróleo, nivel cercano al que tuvo en 1979.