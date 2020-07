El PAN pide a Hacienda rescatar a Banco Famsa

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro demandó a la Secretaría de Hacienda rescatar a Banco Famsa de la quiebra, para salvar a los 600 mil ahorradores de esa institución.

El diputado federal, Iván Rodríguez Rivera, exigió dar liquidez financiera a ese banco con los recursos excedentes del ejercicio fiscal del gobierno en 2019, pues contrario a las predicciones del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la extinción de Banco Famsa sí representa un riesgo para el sistema financiero, ya que los pasivos internos serán absorbidos y necesariamente requerirá una nueva capitalización para cerrar del ciclo.

"No sabemos lo que sucederá con el dinero de los pequeños y medianos ahorradores, hay solicitudes de mis vecinos de Naucalpan expresando inquietudes acerca de los métodos de retiro y cómo se trabajará para las devoluciones", indicó el panista.

El legislador panista llamó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a gestionar con el gobierno federal los estímulos necesarios para no perder a una empresa bancaria como Famsa, de modo que logre recuperar su posición ante la población.

"Esto se traduce en empleos, dinero del patrimonio familiar y ojalá no suceda lo mismo que ocurrió con las miles de empresas cerradas en México por falta de financiamiento".

El panista aseguró que la quiebra de FAMSA es la primera pérdida de una empresa por la pandemia de Covid-19, y acusó a la 4T de querer acabar con los empresarios mexicanos y llevarlos a la quiebra.

El anuncio de la revocación de licencia e inicio de liquidación del banco debe considerarse como un foco rojo para el país, "sería el inicio de un exterminio financiero a causa de la no inversión privada ni estímulos fiscales a la IP por Covid19".

Famsa -dijo- "representa un gran activo para el sistema bancario y financiero del país" por lo que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador : "no tenga miedo a tomar decisiones importantes para el país y ayude a las empresas mexicanas para que no pierdan su ritmo de operación... aleje de sus pensamientos aquel fantasma del Fobaproa, que tiene usted como ideología".