El pánico, el peor enemigo para tu bolsillo

Empecemos siendo sensatos. Son tiempos difíciles en los que el pánico, el estrés y la incertidumbre se han apoderado de nosotros.

La emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19 es tema serio y toda la inquietud y temores se están reflejando en los mercados financieros, lo cual seguramente te consterna por lo que pueda impactar en tu empleo y tu bolsillo.

Es común que las personas vean en el tipo de cambio un termómetro de cómo van las cosas en la economía y por ello el dólar caro, como se ha informado en recientes días a través de los medios, tenga a más de uno nervioso, lo cual se agrava con otras malas noticias como el desplome de las bolsas o el hundimiento del precio del petróleo.

Y justo en este entorno una pregunta habitual que me hacen es si es momento para comprar dólares.

De rápido la respuesta que les doy es NO si la razón de adquirirlos es porque lo ven como una inversión, es decir, que hoy compren dólares con la expectativa de que en el futuro valgan más.

Además, comprar dólares en este momento implica una pérdida debido a que la venta es más alta que la compra, así que tendrás que destinar un extra.

Otra razón por la cual es una mala idea pensar en comprar dólares como plan de inversión es porque de alguna forma estarás contribuyendo "con un cachito" a la depreciación del peso, lo que al final de cuentas nos impactará a todos porque incide sobre la inflación.

Sólo les sugiero la compra de dólares si tienen el plan de gastarlos en el inmediato, lo que puede suceder si vas a viajar a un país en que la moneda de uso sea el dólar.

¿Por qué no es buena idea comprar dólares en este momento con el propósito de inversión? Porque es muy difícil saber qué comportamiento va a tener la moneda en el futuro. Si bien en este momento la tendencia y trayectoria que trae es alcista, lo que significa que el dólar es más caro, esta ruta en cualquier momento puede terminar. Lo que quiero decir es que como medio de inversión es difícil anticipar cuándo subirá o bajará el precio del dólar.

Hay otros instrumentos en los que se puede invertir con más posibilidades de sacarle rendimiento al dinero, como las Afore, CetesDirecto u otros fondos de inversión, de lo cual ya hablaremos luego, pero definitivamente la compra de dólares no lo es.