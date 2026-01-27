El SAT va contra las facturas falsas

Ciudad de México.- Este año, los contribuyentes que incurran en la compraventa de facturas electrónicas falsas para respaldar operaciones inexistentes serán blanco del fisco.

Para ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejercerá una fiscalización con esquemas inteligentes.

A los causantes cumplidos y honestos los apoyará con la simplificación de trámites, abrirá más oficinas de atención al contribuyente y promete agilizar la devolución de impuestos.

Esos serán los ejes de trabajo del SAT que estableció para este año contenidos en su Plan Maestro 2026, que dio a conocer este lunes, en el que se compromete a no molestar a los causantes que cumplen sus obligaciones de manera correcta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Todo lo anterior servirá, según el SAT, para consolidar la nueva cultura contributiva en el país y al fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, garantizando un trato digno y cercano a las y los contribuyentes.

El SAT llevará a cabo procesos de revisión oportunos para identificar a quienes compren o vendan de facturas falsas.

Realizará el cobro de las contribuciones omitidas por la compra de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) apócrifos.

De ahí que aquellos contribuyentes que recibieron facturas declaradas como no verdaderas tendrán 30 días para corregir esta situación, se indica en el plan de ruta.

Según el documento, el SAT establecerá criterios específicos en la programación de auditorías, entre los que se incluyen esquemas inteligentes contra la evasión y el contrabando.

El SAT también fortalecerá el programa Oficina Móvil en las 32 entidades del país. Asimismo, ofrecerá asistencia y orientación de manera honesta y cálida, a fin de explicar con claridad al contribuyente su situación fiscal, sus derechos y obligaciones, de acuerdo con el texto.

De manera específica, se propuso brindar orientación especializada para integrar la información requerida en los trámites de devolución de impuestos, con lo que se buscará agilizar dicho proceso.