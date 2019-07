El SAT va sobre quienes compran facturas falsas

A partir de agosto, el fisco irá contra los contribuyentes que compraron alguna factura electrónica con el fin de reducir el pago correspondiente de impuestos y que no atendieron la carta-invitación que se les envió para corregir esta situación.

Se trata de los EDOS, que son las Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas, que al comprar facturas o comprobantes fiscales digitales pretenden simular un aumento en sus gastos de operación para pagar menos impuestos.

"El SAT ya empezó con una serie de mensajes invitando a los contribuyentes que las hayan adquirido, y lo manejan así: para los que compraron por error una factura electrónica que haya amparado una operación simulada los está exhortando a acercarse a las oficinas del SAT para pedir ayuda", mencionó el fiscalista Javier Zepeda.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que eso significa que el fisco tiene toda la información de aquellos contribuyentes que compraron o vendieron una factura electrónica que les llaman "fantasma".

"El próximo mes, a quien no haya atendido la invitación a acercarse, deberá sufrir las consecuencias".

Se está dando la oportunidad de regularizarse, y de no hacerlo, se efectuarán todas las penas y consecuencias que procedan, advirtió.

"Les está dando una oportunidad para que se acerquen de manera voluntaria para que le digan al SAT que por error compraron una factura para bajarle al pago de impuestos, pero que tienen la intención de reivindicarse, tras haber recibido la carta-invitación", dijo Zepeda.

En agosto próximo, el fisco comenzará a enviar notificaciones a través del buzón tributario para revisar a los que no se regularizaron.

Explicó que recientemente se publicó una modificación al Código Fiscal de la Federación mediante la cual se sanciona con tres a seis años de cárcel no sólo a los emisores sino a los compradores de facturas para evadir el pago de impuestos.

Javier Zepeda refirió que el SAT tiene a más de 8 mil contribuyentes que están en el listado definitivo conocidas como EFOS o Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas que comercializan esos comprobantes.

De esa cifra, tenía como presuntos vendedores a 200 contribuyentes que no pasaron a la lista definitiva, lo que significa que el SAT muy pocas veces se equivoca sobre quiénes son los evasores por medio de facturas fantasmas.

Último eslabón. Con las auditorías electrónicas ya puede, posterior a sus revisiones, compulsas y validaciones de comprobantes y otras estrategias fiscales, determinar cuáles contribuyentes venden y compran facturas para simular operaciones

"Con esta información, el SAT ya puede llegar al último eslabón de quién compra esas facturas para amparar una operación que no se llevó a cabo", señaló Zepeda.

El fiscalista recomendó a los contribuyentes que antes de tomar la decisión de comprar una factura electrónica para reducir el pago de impuestos, busquen un contador serio y ético para que puedan aplicar estrategias fiscales legales.

Desafortunadamente como nunca se había hecho este control fiscal, antes a los contribuyentes se les hacía muy fácil comprar una factura para respaldar operaciones que nunca se llevaron a cabo para comprobar más gastos.

De acuerdo con el SAT, a partir de 2015, las auditorías se han focalizado en combatir conductas como simulación de operaciones o emisión de facturas apócrifas, con el objetivo de propiciar un mayor cumplimiento voluntario.