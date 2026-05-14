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El Senado confirma a Kevin Warsh en la Fed

Por EFE

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
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El Senado confirma a Kevin Warsh en la Fed

Washington.- El economista Kevin Warsh se convirtió este miércoles en el nuevo presidente de la Reserva Federal estadounidense después de que el Senado aprobara su candidatura para dirigir el banco central de la primera economía mundial por 54 votos a favor y 45 en contra.

La disciplina de partido fue total a excepción del senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, que votó a favor de la nominación de Warsh.

El economista de 53 años se convierte así en el décimoséptimo presidente de la Fed y sustituye en el cargo a Jerome Powell, que ha estado en el puesto desde 2018 tras haber sido nominado también por Trump durante su primer mandato.

Los analistas sostienen que resulta complicado que la Fed apueste de inmediato por la flexibilización en un momento en que la inflación en Estados Unidos se acerca al 4 % impulsada por la guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

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El nuevo presidente de la Fed ha trabajado para gigantes financieros como Morgan Stanley y ya fue gobernador de la Reserva Federal durante la crisis financiera de 2008, en la que actuó como puente entre el banco central y Wall Street.

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