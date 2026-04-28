El turismo cubano cae 48% en primer trimestre

La Habana, Cuba.- La cantidad de turistas que llegaron a Cuba en el primer trimestre del año en medio de la crisis energética fue un 48% menor que el mismo periodo del 2025, informaron el lunes fuentes oficiales.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), en enero, febrero y marzo arribaron a la isla unos 298,00 turistas mientras que en igual periodo del pasado año se registraron 573,300 viajeros internacionales.

En los últimos meses y en la medida en que en Cuba se agotaba el combustible para mover su economía, varias líneas como Iberia, Air Canada o Air France suspendieron sus vuelos por no contar con el petróleo para repostar sus naves en la isla. Otras como W2Fly y Air Europa hacen escalas para su reabastecimiento en otros países como República Dominicana y disminuyeron sus frecuencias.

Los frecuentes apagones, el desabastecimiento y las carencias que golpean duramente a los cubanos también impactan en los visitantes. Por ejemplo, los vehículos alquilados para el turismo apenas pueden cargar 20 litros de gasolina en servicentros especiales en los cuales se forman colas de días. Además el transporte público y privado se vio limitado.

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