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Electrónicos son líderes en ventas

Desplazan a la industria automotriz en las principales exportaciones mexicanas

Por El Universal

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Electrónicos son líderes en ventas
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      Ciudad de México.- Los electrónicos desplazaron a la industria automotriz como punta de lanza de exportaciones mexicanas.

      Analistas indican que esto se debe a la nueva política comercial de Estados Unidos, el boom de la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías.

      La industria automotriz cayó al segundo lugar, luego de décadas de liderar los envíos de mercancías al extranjero. El año pasado, las exportaciones de computadoras y equipos periféricos, de comunicación, de audio y video, así como componentes electrónicos, instrumentos de medición y control de navegación, sumaron 145 mil millones de dólares.

      Para 2026, los envíos de electrónicos van a alcanzar 200 mil millones de dólares, al considerar que a principios de año superaron por primera vez al equipo de transporte, convirtiéndose en la industria que más exporta, dijo el Head of Growth and Marketing de Mundi, Antonio Hernández.

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      Las exportaciones de computadoras y equipo periférico respondieron a la demanda global de servidores e infraestructura para la Inteligencia Artificial, comentó.

      El año pasado, México desplazó a China como exportador de electrónica hacia Estados Unidos, por primera vez desde 2001.

      Desde principios de este año, el país es el segundo proveedor de la Unión Americana, sólo después de Taiwán. Sin embargo, las exportaciones de esta industria, como las computadoras de alta gama, tienen un gran porcentaje de insumos asiáticos.

      Componentes de electrónicos como los procesadores, memorias de alto ancho de banda, tarjetas aceleradoras y casi la totalidad de los circuitos integrados de diseño avanzado provienen de Asia, principalmente de Taiwán 44.1%, China 10.4%, Malaysia 9.8%, Corea del Sur 8.5%, Vietnam 8.4%, y Tailandia 5.7%.

      Los registros oficiales muestran que el ingreso de mercancías chinas al mercado mexicano se incrementó de 73 mil 506 millones de dólares a 133 mil 270 millones entre 2020 y 2025.

      Al mismo tiempo, los productos nacionales que llegaron al gigante asiático subieron de 7 mil 891 millones a 10 mil 215 millones de dólares.

      Para sustituir importaciones se necesitará infraestructura, energía eléctrica y capital humano, dijo la coordinadora de Análisis Económico de México, ¿cómo vamos?, Adriana García.

      Consideró que el Plan México tiene que ser más eficiente para capitalizar la oportunidad de elevar el valor agregado en la industria de electrónicos.

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