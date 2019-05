Embajadora de México en EEUU defiende la necesidad de ratificar el T-MEC

"El destino del T-MEC afectará a millones de estadounidenses corrientes cuya prosperidad está directamente relacionada con el comercio con México y Canadá", aseguró Bárcena en un acto celebrado por la Casa Blanca con motivo de la festividad del Cinco de Mayo.



La embajadora enfatizó la buena relación existente entre México y Estados Unidos y afirmó que la fecha sirve para conmemorar "todas las contribuciones que ha hecho la comunidad mexicana en el país".



Sin embargo, más allá de cuestiones sentimentales, Bárcena se armó de argumentos racionales por los que, según opinó, el Congreso estadounidense debe ratificar la firma del acuerdo.



En primer lugar, la embajadora apuntó que México es un "socio esencial" para su vecino del norte y recordó que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos no se limitan "al tequila y los aguacates".



México es el tercer socio comercial de Estados Unidos con un intercambio valorado en más de 615.000 millones de dólares en 2017, y muchos negocios de ambos países dependen del intercambio fronterizo para fabricar sus productos, entre ellos los automóviles.



De acuerdo con Barcéna, el nuevo acuerdo comercial, que reemplazará al NAFTA, "permitirá a ambos países" seguir beneficiándose de su relación bilateral y, además, reforzar a toda la región.



"Nuestro libre comercio no solo nos ha permitido convertirnos en una de las regiones más competitivas del mundo, sino que además nos ha traído confianza y estabilidad", dijo la embajadora.



Bárcena también destacó la importancia que la firma del acuerdo tendrá para trabajadores a ambos lados de la frontera y subrayó que el empleo de cinco millones de estadounidenses también "está en juego".



El pasado lunes, el Senado mexicano aprobó la reforma laboral que las autoridades estadounidenses habían puesto como condición para ratificar el renovado tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.



Bárcena consideró hoy que esta medida "lo cambia todo" y garantizó que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador implantará la reforma.



La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, declaró a principios de abril que el Legislativo estadounidense no ratificaría el T-MEC hasta que México sacara adelante esa reforma.



Las festividad del Cinco de Mayo conmemora el aniversario de la Batalla de Puebla, que tuvo lugar en 1862 en la actual ciudad de Puebla de Zaragoza (también conocida popularmente como Puebla de Los Ángeles), donde el Ejército de México, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, logró derrotar al de Francia en su primer enfrentamiento como nación independiente con una gran potencia extranjera.



Pese a que la celebración del 5 de mayo se dio desde el principio en EE.UU. -cuando ya Texas, lugar de nacimiento del general Ignacio Zaragoza, había dejado de pertenecer a México- como un acontecimiento popular entre mexicanos, en los últimos tiempos se ha ampliado su espectro y es una fiesta de todos los latinos que viven en suelo estadounidense.