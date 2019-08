Emirates no tiene permisos y trata mal a empleados: Aeroméxico

En relación al comunicado dado a conocer por la aerolínea Emirates este martes, Aeroméxico informó lo siguiente: Emirates miente al afirmar que cuenta con los permisos para volar en México.

"Aeroméxico promovió una acción legal para averiguar si contaban con algún permiso y tanto la autoridad mexicana como el representante legal de Emirates afirmaron que no cuentan con permiso alguno", indicó la aerolínea mexicana, en un comunicado.

Además, la aerolínea árabe tampoco respeta el estado de derecho, pues al ofrecer a los consumidores mexicanos un vuelo sin contar con las autorizaciones necesarias, Emirates no respeta las reglas y engaña a los consumidores, afirman. Emirates también miente al afirmar que el mercado entre México y España esta desatendido.

Entre 2015 y 2019, el número de vuelos semanales entre México y España aumentó 50%, siendo el mercado mejor atendido entre nuestro país y el continente europeo con un promedio de 8 vuelos diarios, agregó Aeroméxico.

A los dos países, los unen diariamente cinco aerolíneas, cuatro de ellas españolas y Aeroméxico.

"Emirates se equivoca al creer que Aeroméxico le teme a la competencia. Todos los días competimos con múltiples aerolíneas nacionales e internacionales y hemos logrado volar cada vez más alto, gracias a nuestra gente y a la calidad de nuestros servicios", indicó Aeroméxico.

La aerolínea invitó a Emirates a volar directo entre México y Dubái, vuelo que seguramente no quiere hacer, aseguró Aeroméxico, por no contar con suficientes pasajeros que quieran volar en esta ruta con los servicios que ofrece.

Aeroméxico agregó que Emirates se caracteriza por no ofrecer derechos laborales a sus empleados cuando todas las aerolíneas que conectan México con Europa tienen sindicatos de vanguardia y democráticos, mientras que los trabajadores de Emirates tienen prohibido asociarse en un sindicato.

"No se le debe permitir la entrada a nuestro país a una aerolínea que trata así a sus trabajadores", dijo Aeroméxico.

Finalmente, Aeroméxico reiteró que es una aerolínea orgullosamente mexicana y afortunada de tener un gran socio como Delta como accionista.