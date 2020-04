Empresarios deben prepararse para el peor escenario: Adrián Sada

Los escenarios poco optimistas que hay en torno a la caída que tendrá la economía mexicana en el 2020 deben llevar a los empresarios a prepararse para el peor escenario, dijo el presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), Adrián Sada Cueva.

En video conferencia empresario afirmó que seguramente será un año "muy duro", aunque agregó que difícil afirmar cuál será el decrecimiento que alcance la economía de México. Por ello expuso: "Será lo mejor prepararse para lo peor".

Sada Cueva y el director general Guillermo Dillon Montana, aseguraron que la decisión del Consejo Técnico del IMSS de permitir que las empresas difieran sus pagos hasta en 48 meses alivia, pero lamentaron que se les vayan a cobrar intereses.

En respuesta a si las empresas recurrirán a alguna acción legal ante la incapacidad para pagar impuestos afirmaron que hay algunas empresas que tendrán problemas para pagar impuestos, así que cada empresa tomará la decisión más prudente y oportuna para salvar su negocio.

Comentaron que es necesario que se homologuen las actividades esenciales entre México y Estados Unidos para que no se interrumpan las cadenas de proveeduría y de producción. Por lo que dijeron es buena decisión gubernamental el que las empresas de la industria automotriz mexicana iniciarán actividad días antes de que lo hagan las estadounidenses.

Dillon Montana expuso: "Definitivamente el tema del IMSS, en cuanto a aplazar los pagos, alivia. Alivia todo lo que sea despresurizar la carga de pagos inmediatos ante la falta de ingresos, alivia en menor o mayor dimensión, nos duele que sea con una tasa de interés pero peor es nada como se dice coloquialmente y esto viene a atenuar, todo lo que sea diferimiento de pago de seguridad social ayuda a atenuar la presión y flujo de las empresas".

Por su parte, el presidente de Caintra dijo que hicieron una encuesta en la que encontraron que el 90% de las empresas socias de la Cámara se encontraban pagando al 100% a los trabajadores; pero 50% de las empresas están en paro o detenidas y el otro 50% no opera al 100%.

El escenario es difícil porque el 75% de las empresas dijo que no sobrevivirá más allá de 30 días y nos cercamos cada día más a esa fecha.

"El peor golpe para cualquier actividad es la no reactivación, esto va a depender mucho si se empieza a reactivar o no sectores de la economía" y agregó que va a ser muy difícil que subsistan sin apoyos y sobre todo si la economía no empieza a reactivarse, por ello dijo que insistirán al gobierno federal de la necesidad de apoyos para las mipymes.

Dijo que le preocupa la extensión del paro de la actividad productiva porque habrá empresas que no podrán subsistir.

Recordó que la Caintra dará créditos a 500 empresas de hasta 10 trabajadores, al destinarse 15 millones de pesos para que logren sortear la crisis económica que se profundiza por la pandemia del Covid-19.