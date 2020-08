Empresas automotrices detectan páginas apócrifas: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó que diversas empresas de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) encontraron portales falsos, en los que se simula la venta de vehículos ligeros de reconocidas marcas, por lo que pidió a los consumidores no caer en el fraude.

En la Revista Profeco del mes de agosto de 2020, la institución federal expone que el modo de operación de los delincuentes es ofrecer a la venta vehículos para captar compradores a los que los estafan al pedirse realizar un depósito bancario, para supuestamente apartar un vehículo que no existe.

Las páginas apócrifas utilizan fotografías de instalaciones de armadoras de autos, logos, entre muchas otras cosas para convencer de que la página es real, aunque sea apócrifa.

"Mediante portales falsos imitan la imagen corporativa de distribuidores autorizados. Utilizan fotografías de sus instalaciones, páginas de internet y productos que incluye en sus sitio fraudulentos", expuso la Procuraduría.

Por lo que la Profeco pide no realizar "ninguna compra" ni dar "ninguna cantidad de dinero" hasta cerciorarte de que se trate de un distribuidor autorizado, para lo cual revisa que sean los sitios web oficiales que regularmente después de la "www" tienen el nombre de la marca seguido de ".com.mx" o "mx".