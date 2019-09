Empresas bonificarán de inmediato las fallas en telefonía celular

Con la entrada en vigor de la nueva normatividad, las empresas de telefonía celular deberán hacer bonificaciones inmediatas a los usuarios inmediatamente después de una interrupción en los servicios de internet, sin que se requiera interponer una queja, dijo el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.

Los cambios a la Norma Oficial Mexicana NOM 184-SCF-2018 entraron en vigor el pasado 4 de septiembre, y con ello se obliga a las empresas como AT&T, Movistar, Telcel y Unefon a modificar los contratos de adhesión que otorgan con los clientes, a fin de que incluyan la bonificación automática a usuarios.

Durante el Foro Empoderando al Consumidor en la Contratación de Servicios de Telecomunicaciones el funcionario explicó que "ahora va a haber de manera clara en la forma en que el consumidor puede exigir de manera inmediata en una conciliación o de manera directa con el proveedor una bonificación".

En caso de que las empresas no lo hagan de manera automática, los consumidores podrán presentar su queja o una acción colectiva para la que se requieren solamente 30 personas que vivieron el mismo abuso por parte de una empresa, y entonces tendrán que reparar el daño y pagar la sanción, pero es mejor que las empresas estén monitoreando interrupciones en el servicio.

Recordó que hace unos días hubo dos empresas de telecomunicaciones que dejaron de dar servicio de internet unas horas, así que deberán de calcular "cuánto representa esas horas de carecer del ser vicio al costo que paga el usuario. "Si calculas que son 20, 40 o 60 pesos, que no se espere a que el consumidor presente la queja, abónaselo", recalcó.

Recursos ilícitos. La Secretaría de Economía detectó cinco casos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita, mismos que presentó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, dijo la titular de la dependencia, Graciela Márquez.

A días de que firmó un acuerdo de colaboración con la unidad, "tenemos ya algunas investigaciones en curso. No se han materializado y no puedo hablar de qué se trata".

En entrevista al término del foro, dijo que el convenio con la UIF permitirá tener un mejor intercambio de información.