En mayo no se perdieron empleos, asegura López Obrador

Al señalar que las remesas son el primer ingreso en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que siendo "un mes difícil mayo", no se perdieron empleos.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente López Obrador mostró el reporte al 31 de mayo y refirió que el mes pasado se ganaron empleos.

"No teníamos un mayo, así de aumento de empleos, aunque son pocos; alrededor de 35 mil, 38 mil. Pero desde hace seis años no teníamos un incremento como el que se tuvo en mayo en recuperación de empleos", puntualizó.

De acuerdo con la tabla que mostró en el Salón Tesorería, en mayo se recuperaron 38 mil 961 empleos, que en 12 estados no se registró incremento.

Con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en mayo del año pasado se perdieron 344 mil empleos con la pandemia.

"Vamos avanzando en recuperar los empleos perdidos. Los bancos, las empresas, los grupos financieros están cambiando sus proyecciones de crecimiento, pero hacia arriba, o sea que está bien la economía", declaró.