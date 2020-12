En México matan a trabajadores que buscan mejoras laborales: Consejo de EU para el T-MEC

El Consejo de Expertos Independientes que creo Estados Unidos con la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) acusó a México de no mostrar determinación para cumplir con los compromisos laborales de dicho acuerdo e incluso señala que aquellos trabajadores que pretenden luchar por la mejora de las condiciones laborales son asesinados.

En el documento de 39 cuartillas, los especialistas independientes explicaron que hay un lento avance en la implementación de la reforma laboral que se aprobó en mayo del 2019, que tiene que ver con mejoras laborales ligadas a compromisos ratificados en el T-MEC, como lo es la libertad de los trabajadores para elegir un sindicato, la ratificación de los contratos colectivos, entre otras cosas.

"Muchos de los cambios prometidos para mejorar la vida de los trabajadores en términos de democracia sindical, libertad de asociación y negociación colectiva están por implementarse", dice en el documento.

Los expertos acusaron los pocos avances, por ejemplo "la mayoría de los trabajadores no han podido elegir democráticamente a sus líderes ni ratificar los acuerdos en negociación colectiva. El sistema de protección de contratos que mantienen los patrones con líderes sindicales se mantienen aún intactos en estos momentos", a pesar de que el tratado entró en vigor el 1 de julio de 2020 y que la reforma laboral en México se publicó en el 2019.

"El Covid-19 ha causado miles de muertes y millones de pérdidas de trabajos. Los trabajadores que intentan el reto de mejorar las condiciones laborales, que demandan democracia sindical, altos salarios o bien equipo de protección han sido despedidos, encarcelados y en muchos casos muertos".

En el documento afirman que el consejo de expertos independientes de México apenas se instaló hace un mes y no se observa "determinación" para actuar en torno a los compromisos que adquirió México al firmar el tratado.