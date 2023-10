En México se paga 6 veces más de comisión por tarjetas que en Europa

Las transacciones que se cobran en territorio mexicano cuando un consumidor paga con una tarjeta de crédito o débito son seis veces más altas que en Europa, afirmó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En México, las comisiones que cobran los bancos por la operación de las terminales punto de venta, a través del sistema de pagos de tarjetas, es de 1.36% del valor de la transacción, mientras que en Europa el pago es de 0.2%.Lo anterior constituye una barrera a la competencia, porque las micro, pequeñas y medianas empresas "no pueden asumir el pago de altas comisiones" y ello reduce el número de operaciones que pueden hacerse a través de tarjetas.El alto cobro por uso del sistema de pagos de tarjetas bancarias provoca que el número de terminales punto de venta per cápita en México sea menor a lo que tienen en Brasil y Argentina.Por ello, la Cofece recomendó a Banco de México (Banxico) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) eliminar las barreras que frenan la entrada de nuevos participantes al servicio electrónico que comunica los bancos con el comercio (las llamadas Cámaras de Compensación), además de fijar cuotas diferenciadas.La Cofece pidió a "Banxico y a la CNBV modifiquen la fórmula para la determinación de las Cuotas de Intercambio tomando en cuenta, entre otros: a) los costos de operación del sistema, b) los incentivos para la reducción de costos operativos y c) la promoción de la inclusión financiera".Además, les recomienda modificar la normativa actual para que sean Banxico y la CNBV las que garanticen la interoperabilidad de las redes de pago con tarjeta, en lugar de que lo hagan los agentes económicos participantes.Es necesario que "se dejen de fijar de manera consensuada las Cuotas de Intercambio (que forman parte de las comisiones) a manera de que no sean las mismas para todos los participantes y así puedan competir".Propone Cofece que Banxico fije reglas en mercado de pagos con tarjeta para evitar colusiónAdemás, solicitó modificar la normatividad para garantizar el enlace de los sistemas de procesamiento y la imparcialidad en la certificación entre las Cámaras de Compensación nuevas y las dos actuales (E-Global y Prosa).La Cofece consideró necesario que Banxico sea el que fije reglas, mecanismos y protocolos en el mercado de pagos con tarjeta para mitigar los riesgos de colusión entre los bancos.Sugiere a Banxico y a la CNBV analizar si es conveniente "regular los requisitos y cualidades que deben tener los miembros del Consejo de Administración de las Cámaras de Compensación para evitar que su participación en un banco, agregador, titular de marca u otra Cámara de Compensación, afecte el desempeño de sus funciones y facilite conductas anticompetitivas".Finalmente, consideró que la Cámara de Compensación está excesivamente contrada y recomendó a las empresas E-Global y Prosa diseñar, implementar y difundir entre accionistas y personal un programa efectivo de cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica y designar un oficial que dé seguimiento de que se cumpla el programa de cumplimiento para dar seguimiento al programa.