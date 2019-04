En riesgo, 2.6 millones de autos por arancel de EU

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El envío de 2 millones 566 mil autos a Estados Unidos, que representó 74% del total de exportaciones de vehículos ligeros de México en 2018, está en riesgo si se concreta la amenaza de aplicarles un arancel de 25%, señalan especialistas.

Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con imponer aranceles a los autos importados de México si el país no detiene el flujo de migrantes en la frontera sur y el tráfico de drogas.

En su cuenta de Twitter, aseguró que si México no detenía a los migrantes y los deportaba a sus países de origen, Estados Unidos se vería forzado a imponer un arancel de 25% a todos los autos hechos en México y, si no funciona, va a cerrar la frontera.

"Están empezando los tiempos políticos para Trump. No tiene la mayoría en el Congreso, los demócratas claramente no van a aprobar el T-MEC si México no lleva a cabo la reforma laboral, y eso sería una gran derrota para él de cara a las elecciones", explicó Armando Soto, director general de Kaso y Asociados.

"Tiene que presionar y amenazar. La presión cae en el narcotráfico; en la parte migratoria, donde las caravanas se han ido conteniendo, pero mediáticamente juegan un papel muy importante, y en la industria automotriz. Su actuar no es nuevo, está presionando para conseguir una victoria de aquí a las elecciones", agregó.

En la medida en que Trump avanza en su camino a reelegirse como presidente de Estados Unidos, la retórica sobre el muro, el narcotráfico y el sector automotriz subirá de tono.

Soto dijo que la carta paralela que se firmó en la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) protege a las exportaciones de vehículos y camionetas que se envían a la Unión Americana.

Pero a pesar de esa carta, Estados Unidos todavía puede imponer aranceles a las importaciones de vehículos provenientes de otros países bajo la Sección 232, que argumenta riesgos de seguridad nacional, lo que afectaría a toda la industria automotriz, incluyendo a la de México.

Desde su campaña por la presidencia, Trump criticó a la industria automotriz por abrir plantas en México, para exportar la mayor parte esos vehículos al mercado estadounidense.

Las presiones de Trump ya como presidente desencadenaron en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), proceso en el que se impusieron reglas de fabricación más estrictas para la industria automotriz.

Sin embargo, pese a las amenazas de aranceles y los cambios a la regla de origen del T-MEC, las exportaciones de vehículos de México hacia Estados Unidos siguen creciendo.

En el primer trimestre de este año se exportaron 837 mil 5 vehículos, es decir, 2% más respecto al mismo periodo del año anterior.

De ese volumen, 658 mil 243 unidades se exportaron a Estados Unidos, lo que quiere decir que 79% de la exportación de vehículos tiene como destino el país vecino, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este periodo, los envíos hacia la Unión Americana aumentaron 10% y las automotrices con el mayor volumen de exportación fueron las originarias de ese país.

General Motors exportó 181 mil 594 autos a Estados Unidos en el primer trimestre del año; Fiat Chrysler, 93 mil 480, y Ford envió 79 mil 422.

Kaso y Asociados duda que se vayan a imponer aranceles a los autos, pues tendría un impacto devastador para los distribuidores y fabricantes estadounidenses, pero la amenaza no deja de ser un "riesgo latente".

Brais Álvarez, gerente de cuenta en J.D. Power México, coincidió en que existe el riesgo de imposición de aranceles a los autos importados por las intenciones de Trump de reelegirse.

Sin embargo, en el peor escenario, la industria mexicana podría exportar esos vehículos a otros mercados.

En 2018, México escaló de la sexta a la cuarta posición entre los mayores exportadores de autos del mundo en términos de valor.