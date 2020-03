En riesgo, millones de empleos turísticos por coronavirus

Aunque no está cuantificado con precisión el impacto del coronavirus (Covid-19), en el sector de viajes y turismo es muy amplio, amenaza a millones de empleos en el mundo y ha significado 22 mil millones de dólares en pérdidas económicas, tan sólo al medir el mercado chino que ha dejado de viajar y de gastar en otros países, informó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

"China es el segundo mercado en el mundo para viajes y turismo y es el viajero que más gasta, de 6 mil a 7 mil dólares por viaje; si cuantificamos sólo lo que han dejado de viajar y de gastar en otros países, eso equivale a 22 mil millones de dólares".

"Si le sumamos el impacto en un día en otras regiones, similar a lo que fue el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) por ejemplo, estamos hablando de 50 mil millones de dólares adicionales; es muy pronto para cuantificar el impacto total porque estamos en medio de un brote en algunos lugares", declaró Gloria Guevara Manzo, presidenta del organismo.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, junto con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunció que la Cumbre Mundial del WTTC, originalmente programada para efectuarse en Cancún en abril, será postergada a octubre en solidaridad con los países que enfrentan el Covid-19, algunos de ellos generadores de turistas al Caribe mexicano.

Dijo que es muy pronto para conocer la magnitud de las afectaciones por el virus, pero admitió que es "un gran impacto", que abarca a cruceros, aerolíneas y hoteles de países en donde el Covid-19 ha evolucionado, como Italia.

Adelantó que próximamente se darán a conocer los resultados de un reporte que reflejará las previsiones ante el riesgo que supone para "millones de empleos".

"En Asia ya se están recuperando; en algunos lugares ya hay más reservaciones, pero Europa todavía está a mitad del proceso. Es un gran impacto", dijo Guevara Manzo. Subrayó que las afectaciones son diferenciadas por región y país, tanto como las medidas restrictivas y de prevención, lo que supone una mayor coordinación entre el sector privado y gubernamental.

"Hay variaciones, lo que ha complicado de alguna forma la situación a nivel mundial porque no hay medidas homogéneas. Hay países que están sobrerreaccionando y otros no. Hay que tomar decisiones conforme a información, no a rumores, ni percepciones", expresó Guevara Manzo.

Si bien se desconocen aún varios aspectos del Covid-19, también hay datos certeros, como que el grupo más vulnerable está integrado por personas mayores de 70 años y de gente con antecedentes médicos como diabetes, cáncer o problemas de vías respiratorias. Ataca más a mujeres que a hombres y no se transmite en ambientes de calor y de humedad.