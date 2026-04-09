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Enfermarse, un riesgo financiero, alertan

Por El Universal

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Enfermarse, un riesgo financiero, alertan

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, el costo de atender enfermedades en hospitales privados se ha incrementado cerca de 50% en los últimos tres años, impulsado por una inflación médica sostenida a doble dígito, lo que ha elevado de forma significativa la presión financiera sobre familias y aseguradoras, de acuerdo con Grupo Interesse.

De acuerdo con la firma especializada en servicios corporativos de corretaje en seguros, fianzas y fondos de inversión, el encarecimiento abarca hospitalización, procedimientos y tratamientos especializados, con lo que enfermarse ya no solo representa un problema de salud, sino también un riesgo económico de alto impacto.

Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en 2025 las aseguradoras desembolsaron más de 145 mil millones de pesos en siniestros relacionados con accidentes y enfermedades, reflejo directo del encarecimiento en servicios médicos, tratamientos y atención hospitalaria.

A este panorama se suma que cerca del 40% del gasto total en salud en México proviene del bolsillo de las familias, uno de los niveles más altos entre países de la OCDE.

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