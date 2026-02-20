Es México el mayor proveedor de EEUU

Ciudad de México.- México se mantuvo durante 2025 por tercer año al hilo como el principal proveedor de mercancías de Estados Unidos, de acuerdo con información del Departamento de Comercio del país vecino.

Datos de la balanza comercial indican que las mercancías con la etiqueta Made in Mexico representaron 15.7% de todas las importaciones que la Unión Americana realizó el año pasado, tras haberse ubicado en 15.6% en 2024, y se trató de la mayor tasa desde que hay registro, a partir de 1985.

El año pasado las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense tuvieron un valor de 535 mil millones de dólares, mientras que, en sentido inverso, los productos enviados desde EU al territorio nacional ascendieron a 338 mil millones de dólares. Así, hubo un saldo favorable de 197 mil millones de dólares para México.

De cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en julio, el resultado confirma la integración de la región, explicaron analistas del colectivo México, ¿cómo vamos?

En contraste, la participación de China en las importaciones estadounidenses cayó 9%, cuya brecha con México refleja un mayor peso relativo de América del Norte en las cadenas de suministro, detallaron especialistas.

"Ante el inicio del proceso formal de revisión del T-MEC persisten pendientes relevantes en México: condiciones del mercado laboral, presencia de inversión china y certidumbre regulatoria en el sector energético. Atender estos temas será clave para una revisión exitosa", según dijeron los especialistas.

"Con la revisión más próxima, fortalecer el comercio regional implica impulsar sectores con mayor potencial exportador, particularmente las manufacturas".

Por separado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destacó que México captó 15.5% del total de exportaciones estadounidenses, superando a Canadá con 15.4%.

"Este hecho marca la primera ocasión en que México se convierte en el principal mercado de exportación de Estados Unidos durante un año completo", dijo el organismo empresarial a través de un comunicado.