¿Es posible cambiar un billete falso en el banco?

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- Según información del Banco de México (Banxico), la presencia de billetes falsos detectados en todo el país tuvo un aumento de 32 por ciento en el primer trimestre de 2023, esto en comparación con el mismo periodo de 2022.

Y podría ser que recientemente hayas recibido una de estas piezas, un hecho lamentable que esperamos no te vuelva a ocurrir.Por eso te explicamos qué hacer si sospechas sobre la autenticidad de un billete, y antes que nada: ¡no lo uses para hacer pagos!Si efectivamente se trata de una pieza falsificada, ese acto constituye un delito federal que se castiga con multa y hasta 12 años de cárcel.También puede ser que estuvieras realizando un pago en efectivo y te dijeran que uno de tus billetes parece falso, esto sin que tú lo hubieras notado. En ese caso, pide que te lo devuelvan para evitarte cualquier inconveniente.A continuación debes llevarlo a cualquier sucursal bancaria -que son las únicas autorizadas para retener un billete presuntamente falso-, y a cambio deben entregarte un formato llamado "Recibo de Retención de Monedas Metálicas y/o Billetes Presuntamente Falsos o Alterados", también conocido como Anexo 6A, que deberán firmar el cajero y tú.Dicho documento debe incluir un "Número de Recibo SAM" correspondiente al Sistema de Autenticación de Moneda, o en su defecto algún número proporcionado por el banco en caso de contingencia, lo cual te permitirá rastrear la pieza.Luego, la institución financiera tendrá 20 días hábiles para entregar el billete presuntamente falso al Banco de México, que es la única institución facultada para determinar si un ejemplar de papel moneda es verdadero.Mientras que el Instituto Central de Banxico, que realiza los análisis, tiene otros 10 días hábiles para presentar su resultado, o hasta 20 si la moneda es extranjera.Para conocer el resultado, puedes preguntar en el banco que te retuvo la pieza, o bien en línea mediante el Sistema de Autenticación de Moneda.Y ¡atención! Probablemente quieras saber si recuperarás el dinero. Si la pieza resulta auténtica, el banco deberá reembolsar el importe correspondiente, pero si resulta falsa, quedará bajo custodia de Banxico y no tendrás manera de recuperarlo.Hay una situación adicional que debes considerar: si recibiste el billete que parece falso en una ventanilla bancaria o cajero automático, tienes derecho a reclamar el importe a la institución correspondiente, pero sólo cuentas con 5 días hábiles.Para ello, debes acudir al banco al que pertenezca la ventanilla o cajero automático y presentar la pieza, o bien el Recibo/Anexo 6A de otro banco si ya te retuvieron la pieza, así como identificación oficial y comprobante de la transacción, de contar con éste.También deberás elaborar un relato de puño y letra con detalles sobre cómo obtuviste el billete presuntamente falso, donde incluyas la sucursal, fecha y hora, entre otros datos.A cambio deben entregarte otro Anexo 6A con un "Número de Recibo SAM", para dar seguimiento a tu trámite, así como la leyenda "reclamo", y el banco deberá verificar en los siguientes días hábiles que la transacción se haya realizado como expusiste en el escrito.Si se resuelve a tu favor, deberán entregarte el importe que corresponda. Y si no, aún puedes esperar al análisis de autenticidad del Banco de México, puesto que también te deberán reembolsar el monto si la pieza resulta ser verdadera.¡Recuerda! Desde el momento en que aceptas un pago con algún billete falso estás perdiendo dinero. Por eso te sugerimos aprender a identificar la autenticidad de cada pieza mediante sus elementos de seguridad.