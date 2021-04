Es un proceso, se irá terminando el outsourcing en el gobierno: AMLO

Al manifestar que es "un proceso", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todas las contrataciones a empresas de subcontratación o outsourcing se irán terminando y se les retirarán los contratos.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal acusó que en sexenios pasados el gobierno era un "facilitador" para la corrupción y señaló que muy pocas obras públicas no se concesionaron.

El pasado jueves, EL UNIVERSAL informó que a pesar que el presidente López Obrador aseguró el año pasado que la subcontratación o outsourcing se acababa en su gobierno, la Oficina de Presidencia de la República entregó un contrato a una empresa para la limpieza de las oficinas del Ejecutivo federal.

"Se van a ir terminando todas estas contrataciones, todo se va a ir terminando de hacer estas contrataciones, es un proceso también, es que todo estaba privatizado: los reclusorios, los servicios de seguridad, desde luego la educación, la salud, Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), todo apuntaba privatizar.

"El gobierno era un facilitador para la corrupción, no estaba hecho para servir al pueblo, son muy pocas las obras públicas que no sé concesionaban", dijo.

En la licitación IA-002000999-E14-2021, cuya copia posee esta casa editorial, se detalla que la Oficina de Presidencia decidió entregar el contrato por el servicio de limpieza a la empresa Asbiin S.A de C.V, por un monto mínimo de un millón 300 mil y máximo de 3 millones 250 mil pesos.

El documento detalla que el contrato inició este jueves 1 de abril al 31 de diciembre de 2021.