"Esfuerzo de Cofece, insuficiente sin compromiso del Estado"

Mejorar las condiciones de competencia en México requiere de dos elementos: tener una autoridad en la materia y contar con el compromiso del Estado mexicano; de lo contrario, será insuficiente el esfuerzo del organismo, dijo la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto. Algo "muy poderoso" es que el gobierno, junto con la comisión, trabajen para fortalecer la competencia en los mercados, pues se avanza más rápido entre más coincidencias hay, señaló.

No se trata sólo de que la Cofece sancione conductas de empresas que se ponen de acuerdo o abusan de su poder de mercado, cuando a través de regulaciones el gobierno impide la competencia, afirmó.

"Hay miles de circunstancias por las cuales no hay competencia. El ejemplo más claro es como se ha ido cerrando el sector energético con regulación, y no permite que compitan", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL. Palacios Prieto dijo que, a ocho años de la creación del organismo y de estar al frente de él, la Cofece es una "institución fuerte, con un compromiso institucional importante".

Por ello, "no hay sector o empresa intocable para la comisión, la ley se aplica a todos". Así, aunque haya momentos en que el gobierno no coincida con el mandato de la comisión, para eso "tiene autonomía de actuación, por el bien de los mercados, del interés público y de los consumidores".

"Al margen de presidentes y administraciones, el mandato de es muy claro: ampliar la competencia, y por eso tenemos autonomía de actuación", subrayó.

A dos días de dejar su cargo como presidenta y comisionada, reconoció que hay ocasiones en que el gobierno y la Cofece no coinciden. Por ejemplo, "a este gobierno le interesa mucho la industria energética", dijo. "Con el gobierno de (Enrique) Peña Nieto hubo discusiones, quería que se abrieran los mercados energéticos más rápido. Al secretario de Hacienda de Peña no le gustó que investigaramos el mercado de bonos".

Con la actual administración, cuando se creyó que la actuación de la autoridad iba contra la Constitución se acudió al Poder Judicial, explicó, y "presentamos todas las controversias que el Pleno [de la Comisión] consideró que debían presentarse". Por eso, para Palacios los señalamientos contra la Cofece del presidente Andrés Manuel López Obrador son "conflictos naturales y, por eso, debes de tener muy claro el objetivo de largo plazo y empujarlo". De los controles o topes a tarifas como el que decretó el gobierno para el gas licuado de petróleo (LP), opinó que puede funcionar, pero sólo a corto plazo. "Eventualmente, el regulador y regulados se acomodan en un precio que no siempre es el más bajo", advirtió.

Consideró que no hay condiciones para quitarle la autonomía a la Cofece y subordinarla a la Secretaría de Economía, pues "es un tema de mayoría" en el Congreso de la Unión. Modificar la figura de los organismos autónomos como la Cofece y el Instituto Nacional Electoral (INE) requieren de una reforma constitucional, y en estos momentos no hay mayoría en el Legislativo para lograrlo. Tras ocho años en el cargo, Palacios se dijo triste por dejar la Cofece, aunque se va tranquila pues hay resultados tangibles. Por ejemplo, el organismo tocó mercados inaccesibles, como el energético, medicamentos, de transporte y el financiero.

En su periodo al frente de la Cofece la competencia se volvió un bien jurídico tutelar, recalcó, por lo que ahora es común ver amparos a reglamentos del mercado energético que se fundamentaron en la competencia. Palacios dijo que se tomará unas vacaciones a partir del 9 de septiembre y luego estará abierta a recibir propuestas.