¿Está EEUU preparado para recolectar los aranceles a productos de México?

Algunos expertos en la materia, como el vicepresidente de la Cámara de Comercio de EE.UU., John Murphy, han vaticinado un "desastre" a partir del próximo lunes, teórica fecha en la que los aranceles del 5 % a todos los productos de México entrarán en vigor.



Estos son los motivos:



- Los gravámenes a importaciones de México fueron eliminados en diferentes etapas a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), activo desde 1994. Por este motivo, la mayoría de importadores no han experimentado pagar aranceles a la Patrulla Fronteriza (CBP, en sus siglas en inglés).



- Para hacer estos pagos arancelarios, las empresas deben establecer cuentas de débito o crédito ACH en la CBP para poder transferir fondos al Gobierno estadounidense. Los expertos aseguran que gran parte de estas compañías no cuentan con cuentas de este tipo.



- Esta falta de cuentas bancarias ha provocado que numerosas asociaciones empresariales hayan instado a las compañías a obtener una cuenta de ese tipo lo antes posible para evitar que el sistema se vea sobrecargado con la cantidad de nuevas solicitudes.



- Según estimaciones de la Cámara de Comercio, las solicitudes para crear cuentas de ACH no se harán efectivas hasta el 1 de julio "en el mejor de los casos", es decir, tres semanas después de la hipotética entrada en vigor de los gravámenes.



- De acuerdo a una carta del Consejo de la Costa del Pacífico de Agentes de Aduanas y de la Asociación de Agentes de Carga, los plazos marcados por Trump "serán imposibles de cumplir". La organización considera que los mecanismos para ejecutar los aranceles "no estarán disponibles" hasta, como mínimo, el 1 de julio.



- Por otro lado, líderes de compañías especializadas en comercio internacional han señalado que la Patrulla Fronteriza "aún no ha recibido instrucciones de la Casa Blanca" para iniciar el cobro de los gravámenes, un extremo que no ha sido ni confirmado ni desmentido a Efe desde la agencia gubernamental.



Actualmente, Estados Unidos es el principal socio comercial de México, país que exportó entre enero y noviembre de 2018 a su vecino del norte productos por valor de 328.000 millones de dólares, lo que representa casi el 80 % de las exportaciones totales.



En su mayoría fueron bienes de consumo como alimentos y relacionados con el sector de la automoción, según datos del Gobierno mexicano.